Économie circulaire : appel à projet 2021

L’Ademe et la Polynésie française, en partenariat avec la CCISM, lancent un appel à projet pour développer l’économie circulaire au fenua. Entreprises, collectivités publiques, établissements publics et associations sont invités à déposer leur projet avant le 23 juillet prochain. Une seconde session réceptionnera ensuite d’autres projets avant le 31 décembre. L’accent est mis cette année sur la mise en place d’alternatives au plastique à usage unique.

Recycler, économiser les matières premières, l’eau et l’énergie, plutôt qu’extraire, produire, consommer et jeter, c’est l’objectif de l’économie circulaire. Pour encourager les comportements vertueux, l’Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (Ademe, organisme national aujourd’hui rebaptisé Agence de la transition écologique) collabore avec le Pays et la CCISM pour faire éclore des projets.

Les thématiques mises en avant cette année sont :

L’approvisionnement durable

L’écoconception

L’écologie industrielle et territoriale

L’économie de la fonctionnalité

La consommation responsable

La réparation, le réemploi et la réutilisation

Le recyclage et la valorisation des déchets

Cette année, un volet entier sera consacré à la mise en place d’alternatives au plastique à usage unique. Les projets attendus devront permettre de faire évoluer les comportements et de privilégier de nouveaux modes de consommation sans plastique, voire sans produits jetables.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement technique et financier pour réaliser des études, des actions de sensibilisation, de communication et de formation, et de certains investissements.

Deux sessions sont prévues : la première avec une date limite de dépôt des dossiers au 23 juillet 2021 à minuit, la seconde au 31 décembre 2021.

Pour candidater, plusieurs voies sont possibles :