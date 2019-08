Édouard Fritch « Les communes n’ont jamais été autant soutenues »

Le président Édouard Fritch était à Rikitea mardi pour l’ouverture du 30ème congrès des communes. Il a annoncé dans son discours que le prochain Fonds européen de développement sera consacré à l’assainissement public. Il a terminé son discours en rappelant aux tavana présents que « les communes n’ont jamais été autant soutenues » que par son gouvernement puisque plus de 6 milliards de Ffcp ont été octroyés aux communes.

Le président du Pays Édouard Fritch a rappelé dans son discours lors de l’ouverture officielle du congrès des communes à Rikitea, qu’en Polynésie, le tavana est souvent la « seule autorité publique dans un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres ». Il a aussi affirmé qu’en leur « accordant plus de pouvoir, en améliorant leurs indemnités, en les protégeant mieux des risques judiciaires » les maires se sentiront plus en « confiance » pour assumer leur responsabilités d’élus.

Modification du statut : « la première vraie réforme »

Le président est aussi revenu sur la modification du statut d’autonomie qu’il considère comme étant la « première vraie réforme désirée par la Polynésie depuis 2004 ». Il a aussi précisé que désormais les communes pourront faire appel au Pays pour les recouvrements des impôts et taxes communaux.

La modification du statut permet aussi la constitution de syndicats mixtes entre le Pays et les communes ou même les établissements publics, a rappelé Édouard Fritch. Ce qui, selon le président, pourra faciliter la gestion des collectivités.

« Les efforts de protection de nos ressources et de nos espaces naturels remontent à 1952 »

Édouard Fritch a affirmé dans son discours que sans la préservation des ressources naturelles, « nous ne pourrons conserver la qualité de vie polynésienne (…), ni avoir de développement économique et sociétal durable de notre Pays ».

Il en a profité pour rappeler que « 80% de la biodiversité française se trouve dans les outre-mer ». Et que la Polynésie compte 51 espaces naturels protégés, que depuis 2002, elle est le plus grand sanctuaire au monde de mammifères marins. Il a rajouté que depuis 2012, toutes les espèces de requins sont protégées dans nos eaux. Le dernier acte dans ce sens date de l’an dernier, il s’agit notamment du classement de l’ensemble de la zone économique exclusive en aire marine gérée, nommée « Te Tai nui Atea ».

Et enfin, au niveau environnemental, le président Édouard Fritch a émis le souhait que dans tout le Pacifique la pêche à la senne soit totalement interdite tout comme au fenua.

« Le prochain contrat avec le Fonds européen de développement entièrement consacré à l’assainissement public »

Le président Édouard Fritch, a déclaré que les communes ont fait de « grands pas » pour la préservation de l’environnement. Il conçoit que cela n’a pas toujours été facile, notamment avec le transfert des compétences comme l’eau, les déchets, l’assainissement ou encore les compétences environnementales. Il a déclaré qu’aujourd’hui près de 60 % de la population a accès à l’eau potable, que 9 % de la population a accès aux systèmes collectifs d’assainissement. Il a également estimé qu’il faudrait près de 100 milliards Fcfp pour l’assainissement entre Paea et Mahina. Le prochain Fonds europééen de développement sera consacré à l’assainissement, pour protéger au mieux nos lagons, a assuré le président du Pays.

« Les communes n’ont jamais été autant soutenues »

Édouard Fritch a aussi rappelé dans son discours que depuis que son gouvernement est aux commandes, plus de 6 milliards de Fcfp ont été octroyés aux communes : « Je crois que les communes n’ont jamais été autant soutenues ». Il a rajouté que près de 4 milliards de Fcfp ont été dédiés à la gestion de l’eau potable, des eaux usées et des déchets. « C’est déjà beaucoup de soutien et il reste encore beaucoup à faire ».