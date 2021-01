Édouard Fritch sur la nouvelle armurerie : « Si j’avais été consulté, ce serait niet »

Des conditions strictes pour ouvrir une armurerie : Dans un communiqué, le Haussariat a rappelé que le code de sécurité intérieure imposait deux conditions préalables pour ouvrir une armurerie : 1) La personne physique ou le représentant légal de la société doit être titulaire d’un agrément délivré par l’État, d’une durée de validité de 10 ans. Cet agrément est délivré au regard des compétences professionnelles du demandeur. Ainsi, le dirigeant du commerce doit présenter soit un diplôme d’armurier, soit un certificat de qualification professionnelle délivré par la FEPAM (Fédération professionnelle des métiers de l’arme et de la munition de chasse et de tir), soit un diplôme de niveau IV, soit tout document justifiant d’une expérience d’au moins six ans dans le métier de l’armurerie. Dans ces deux derniers cas, chacun de ces établissements doit obligatoirement comprendre au moins un salarié titulaire du diplôme d’armurerie ou du certificat de qualification professionnelle. Le demandeur doit en outre déclarer sur l’honneur qu’il ne fait l’objet d’aucune interdiction d’exercer une profession commerciale. Enfin, l’agrément peut être refusé si le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement mentionnée sur son casier judiciaire ou lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics. 2) La personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit également solliciter une autorisation d’ouverture de commerce d’armes et de munitions de catégorie C et D auprès du Haut-commissariat. L’avis du maire du lieu d’implantation est sollicité et une enquête est réalisée par les forces de l’ordre pour s’assurer que la protection du local contre le vol et l’intrusion est suffisante, que les modalités de conservation des armes et munitions prévues par le code de la sécurité intérieure sont mises en œuvre et qu’aucun risque pour l’ordre ou la sécurité publics n’est identifié. L’autorisation d’ouverture peut être suspendue ou retirée par décision administrative à tout moment si l’exploitant manque à ses obligations.