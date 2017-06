EDT déplore de plus en plus d’incidents sur ses lignes

EDT a réuni mercredi au Pearl Beach des entreprises locales, la direction de l’Equipement et les communes pour un séminaire portant sur les risques électriques liés aux travaux effectués à proximité d’ouvrages électriques et la DICT (Déclaration d’intention de commencement de travaux). En effet, les incidents électriques sont en augmentation depuis deux ans. Une situation qui alarme le chef du Service exploitation des réseaux de Tahiti qui appelle au strict respect de la règlementation.

Près de 150 personnes étaient réunis pour la 7ème édition du séminaire sur les risques liés aux travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de la Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) qui s’est tenu mercredi en présence d’entreprises susceptibles d’effectuer ce genre de travaux. La Polynésienne des eaux, Gaz de Tahiti ou la direction de l’Equipement et les communes, pour ne citer qu’eux.

Organisée depuis 10 ans par EDT, le séminaire vise à informer et à rappeler la règlementation concernant la DICT. Elle est obligatoire dès lors qu’une entreprise ou une institution entreprend de faire des travaux à proximité des réseaux électriques ou tout le long des chaussées. Le nombre de demande de DICT est en légère hausse depuis 2013. Près de 1 222 demandes ont été faites en l’an dernier.

Les travaux peuvent comprendre notamment le terrassement, le forage, le nettoyage et l’élagage. Et les risques peuvent se présenter autant sur les lignes que les canalisations ou encore les installations électriques.

Patrick Desfour, chef du Service exploitation des réseaux de Tahiti, constate « une nette diminution des incidents » sur les réseaux depuis le lancement du séminaire. Cependant, il déplore « une recrudescence » depuis deux ans. Selon lui, le nombre d’incident a doublé l’année dernière. La règlementation évoluant assez peu dans ce domaine là, ce séminaire participe particulièrement à « faire des rappels ».

Les incidents électriques surviennent ainsi non seulement par « négligence » mais surtout par manque « d’informations ». EDT encourage donc les entreprises et les institutions à s’assurer de la sensibilisation et de l’information de leurs employés directement concernés par des travaux à proximité de réseaux électriques.