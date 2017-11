EDT rafle la deuxième étape et la tête du classement

Vainqueur des trois dernières éditions de la Hawaiki Nui, l’équipe d’EDT a remporté jeudi la deuxième étape entre Raiatea et Tahaa. Les boys prennent par la même occasion la tête du classement général.

Deuxième la veille derrière Air Tahiti, l’équipe d’EDT va’a A a assumé son statut de champion, jeudi lors de la deuxième étape de la Hawaiki Nui va’a entre Raiatea et Tahaa. Les rameurs ont pris le meilleur sur Paddling connection dans la deuxième partie de la course, pour s’adjuger une nouvelle victoire d’étape à 59 secondes de Paddling et 1 minute 20 secondes de Shell, auteur d’une belle remontée en fin de course. Deuxième la veille lors de la première étape, les rameurs d’EDT va’a prennent donc la tête du classement général avant la dernière étape entre Tahaa et Bora Bora. A noter que le vainqueur de la première étape, Air Tahiti, s’est retrouvé loin derrière dans le peloton à la suite d’un problème de balancier. Chez les vétérans, c’est Tamarii Faanui Piroguiers de Bora Bora qui s’est imposé. Un peu plus tôt dans la journée, Teva a remporté la victoire chez les femmes et Faanui chez les juniors.

Top 10 de la deuxième étape :

1er – EDT va’a A en 2 :00 :57

2e – Paddling connection en 2 :01 :56

3e – Shell va’a en 2 :02 :17

4e – Team OPT en 02 :03 :08

5e – EDT va’a B en 02 :04 :06

6e – Po Pora te Hoe Mamu (Bora Bora) en 02 :04 :43

7e – AS ENviropol en 2 :05 :20

8e – Tamarii Aaro no Arue en 02 :06 :30

9e – Tamarii Povai va’a en 02 :07 :18

10e – Ihilani va’a en 02 :07 :27

Classement complet.