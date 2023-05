Elections à la CCISM : Kelly Asin veut remettre les patentés au centre de l’action de la chambre

Après Jean-Paul Tuaiva, c’est au tour de Kelly Asin, assureur de métier et ancien président du Cesec, de présenter sa liste, « CCISM 2028 » aux élections consulaires. Avec un fil rouge : apporter de réels services aux patentés, laissés pour compte selon lui.

« Pour faire des démarches auprès de la CPS, des contributions, des établissements bancaires, quand j’ai besoin d’informations, je ne vais pas naturellement vers la CCISM », dit Kelly Asin, directeur général des assurances Generali et tête de la liste « CCISM 2028 » aux élections consulaires du 27 juin prochain. Un constat partagé avec d’autres entrepreneurs, qui les a motivés pour présenter leur liste, sur laquelle on trouve aussi le restaurateur Steeve Liu, Vaea Tracqui-Barbot, Rexford Brotherson ou Patricia Lichon, DAF de Terevau Piti. La liste a également le soutien de Nancy Wane, dit-il.

Pour Kelly Asin, qui est aussi juge consulaire au tribunal mixte de commerce où il est confronté à de nombreux redressements et liquidations, la chambre de commerce ne remplit pas son rôle de conseil aux patentés, qui n’ont pas tous les connaissances et les réflexes de chefs d’entreprise expérimentés en matière commerciale, fiscale, ou en droit du travail : « Il faut leur expliquer comment fonctionne une comptabilité, il faut leur expliquer quelles sont les obligations d’un patenté ! »

C’est donc le fonctionnement du Cagest – Centre d’accompagnement en gestion – au sein de la CCISM qui est remis en cause par Kelly Asin.

Gestion du greffe du RCS : pas opposé à Infogreffe

Kelly Asin aborde la question de la gestion du greffe du Registre du commerce et des sociétés de manière pragmatique. « Si demain on nous dit que la solution Infogreffe peut être adaptée immédiatement et qu’on résorbera tout le retard, et que les patentés peuvent obtenir leur Kbis en deux semaines, la question de la gestion du greffe par la CCISM ne se pose plus », dit-il, tout en soulignant qu’un autre élément déterminant sera le niveau de confidentialité de l’activité du greffe, pour s’assurer que les entreprises déposent bien leurs comptes dans le délai légal, ce qui ne semble pas être le cas.

Projets immobiliers : pour qui et pour quoi faire ?

Sur la construction d’un nouvel immeuble pour abriter le pôle entreprises de la CCISM, Kelly Asin n’y voit pas d’objection si le service aux patentés s’en trouve amélioré.

Mais sur ce sujet comme sur d’autres, les membres de cette liste, qui ne siègent pas encore à la CCISM et ne la fréquentent pas, reconnaissent ne pas disposer de suffisamment d’informations pour trancher la question à ce stade : « On ne sait pas quelles sont les raisons qui ont poussé l’ancienne équipe à investir dans la construction d’un immeuble. »

La troisième liste de ces élections, menée par le président sortant Stéphane Chin Loy, donnera une conférence de presse ce mercredi.