Deux surveillants pénitentiaires en détention provisoire

Un homme et une femme ont été mis en examen en fin de semaine dernière. Agents pénitentiaires à Tatutu, ils sont soupçonnés d’avoir participé à un trafic de stupéfiants au sein de la prison, et ont été placés en détention provisoire.

Deux surveillants pénitentiaires sous le coup d’une procédure judiciaire. Selon Polynésie La 1ere, un homme et une femme, des surveillants pénitentiaires à Papeari, ont été mis en examen puis placés en détention provisoire en fin de semaine dernière. Les deux prévenus seraient en lien avec un Eugene Raurahi, un ancien boxeur condamné en 2015 à 18 ans de prison pour avoir tué son meilleur ami. Ils auraient ainsi participé à faire entrer, dans l’enceinte de la prison de la méthamphétamine, du cannabis ou encore des téléphones. Placés quatre jours en garde à vue, ils ont été déférés au parquet qui a ouvert une information judiciaire pour « trafic de stupéfiants et introduction d’objets illicites et d’objets en détention ». La présentation au juge des libertés et de la détention s’est conclue par leur placement en détention provisoire. Une enquête est en cours pour déterminer le rôle de chacun. Ce nouveau dossier rappelle celui révélé il y a un mois concernant un surveillant pénitentiaire filmé fumant de l’ice avec un détenu. Un prisonnier qui s’est depuis suicidé mais le surveillant, lui, sera jugé le le 30 mai prochain.