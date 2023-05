Football : l’AS Pirae renforce ses troupes pour la demi-finale de la O’League

Les joueurs de l’SA Pirae vont affronter demain soir l’équipe fidjienne numéro 2 du groupe A. Les 16 joueurs sont opérationnels, et Tamatoa Tetauira, en route pour le Vanuatu, va renforcer l’équipe pour ce match décisif.

Pirae est en route pour la demi-finale de la O’League. Les triples championq en titre de Ligue 1 se sont qualifiéq samedi dernier au terme d’un match « très disputé » face aux Papous de Hekari United. Les protégés de Raimoana Bennett qui « avaient plus envie » que leurs adversaires parlent aussi de « cohésion » et de « tahoe » qui ont fait toute la différence sur ce match « pas facile », explique Tevaitini Teumere, défenseur central.

Grâce à cette performance, les joueurs de Pirae se classent désormais premiers de la poule B et se préparent à affronter Suva. Au Vanuatu depuis le 11 mai, la délégation de 27 personnes dont 16 joueurs va être renforcée par Tamatoa Tetauira pour le prochain match. Un coup de pouce supplémentaire n’est pas de trop pour l’équipe qui se dit en « manque d’effectif » à la veille de cette étape décisive. Un match que les champions de Ligue 1 appréhendent avec plus d’envie et conscient du gros enjeu. « Il va falloir se battre sur le terrain », ajoute encore le défenseur central.

La formation qui jouera ce match de demi-finale n’est pas encore fixée mais tous les Tahitiens sont opérationnels et prêts à en découdre face aux Fidjiens, numéro 2 du groupe A.