Justice : 18 mois ferme pour avoir attaqué son beau-frère à la hache

Illettré, sourd et muet : sans interprète, le procès est repoussé Autre dossier jugé ce lundi : un homme illettré, sourd et muet originaire de Tubuai. Il aurait agressé sa mère et sa sœur à l’arme blanche. S’il devait être jugé aujourd’hui, il n’a finalement pas pu l’être car aucun interprète ne maîtrisant la langue des signes était disponible pour participer à l’audience. Ne pouvant communiquer avec son avocat pour préparer sa défense et ne pouvant s’exprimer durant son procès, son affaire a été renvoyée au 26 juin 2023, ce qui permettra aussi de réaliser l’expertise psychologique demandée par le juge. Son avocate a affirmé que le tribunal a « confondu vitesse et précipitation ».