Éliane Tevahitua, première femme vice-présidente

Représentante à l’assemblée depuis dix ans sur les bancs du Tavini Huiraatira, Éliane Tevahitua est devenue la première femme vice-présidente de la Polynésie française. Elle sera également en charge de la Culture, de l’Enseignement supérieur, de l’Environnement, du Foncier et de l’Artisanat et des relations avec les institutions.

C’est la première femme à occuper les fonctions de vice-présidente de la Polynésie française. Moetai Brotherson avait promis un gouvernement respectant la parité, il n’y est pas parvenu mais de peu, et il se rattrape en accordant ce poste de VP à une femme. Éliane Tevahitua est représentante Tavini à l’assemblée de Polynésie française depuis 2013 où elle a été élue pour la circonscription des îles du Vent. Auparavant, elle a exercé comme sage-femme clinicienne de 1981 à 1988 puis comme sage-femme cadre enseignante de 1989 à 1993. Elle a ensuite dirigé l’École des sages-femmes durant 20 ans (de 1994 à 2013). Elle est aussi titulaire d’un doctorat de l’Université de la Polynésie française en « Lettres, Langues et Sciences Humaines, spécialité ‘Langues, civilisations et sociétés orientales – Civilisation polynésienne’ ». Elle a soutenu sa thèse intitulée « La toponymie des terres de Fa’a’a et les représentations foncières tahitiennes » sous la direction du professeur Bruno Saura en 2008.