Tevaiti-Ariipaea Pomare, expert en probabilités, statistiques et risques

Après avoir travaillé plusieurs années en France, à la Banque de France, aux cabinets KPMG et Winter & Associés, il est rentré en 2014 et a travaillé comme actuaire à la CPS. Il vient d’être nommé ministre de l’Économie, du Budget et des Finances, en charge des Énergies.

Un long portrait lui avait été consacré sur le site Internet Hommes de Polynésie dans lequel on apprenait qu’il était parti étudier les mathématiques, l’actuariat, l’économie et la finance en France. Diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique ainsi que de l’Institut de science financière et des assurances, il devient analyste de risques de crédit à la Banque de France, puis il rejoint KPMG comme consultant actuaire et enfin le cabinet Winter & Associés. En 2014, toujours selon ce même article, il convainc la CPS de mettre en place un pôle des risques et en devient l’actuaire (spécialiste de la gestion des risques). Depuis 2020, il était consultant indépendant.

Nommé ministre de l’Économie, du Budget et des Finances, en charge des Énergies, il n’a pas souhaité répondre aux questions sur ses prochaines actions sur la cherté de la vie et le dynamisme économique du Pays, voulant d’abord faire la passation avec le ministre précédent et installer ses équipes. Sur la contribution pour la solidarité, appelée TVA sociale, c’est le président du Pays qui répond à sa place expliquant que les engagements seront respectés avec son assouplissement puis sa disparition progressive.