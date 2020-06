Emploi : chute de 9,4% en avril dans le secteur marchand

La période de confinement a entraîné des suspensions totales ou des arrêts de contrats de travail dans l’ensemble du secteur marchand et plus particulièrement dans l’activité touristique. Derrière le chiffre global de -9,4% se cache le chiffre plus alarmant d’une baisse de près de 21% dans l’hôtellerie-restauration.

C’est la baisse la plus brutale jamais constatée depuis la création de l’indice de l’emploi salarié marchand en Polynésie française. Il chute de 9,4% en avril 2020, pendant lequel la Polynésie s’est retrouvée sous le régime du confinement général, par rapport au mois de mars.

Tous les principaux secteurs marchands sont concernés. C’est dans l’hôtellerie et la restauration que la baisse est la plus marquée, avec -20,9%. Vient ensuite le secteur de la construction, avec une baisse de 10%, puis les services (-7,7%), l’industrie (-5,9%) et le commerce (-5,5%).

Sur l’année écoulée, l’indice de l’emploi marchand accuse donc une baisse de 9,1%, alors que de 2015 à 2019, la variation moyenne annuelle était de +2,6%.