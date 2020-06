Oscar suspend sa grève de la faim jusqu’à lundi mais « le combat n’est pas fini »

Après 5 jours de grève de la faim, le leader bleu ciel, « très affaibli » et très entouré ce matin, a décidé de suspendre son action. Elle pourrait reprendre lundi, après l’analyse par le juge des référés d’une requête du Tavini visant le procureur de la République Hervé Leroy. Et son entourage assure qu’une nouvelle protection fonctionnelle sera soumise au vote du conseil municipal pour le procès en appel dans l’affaire Radio Tefana : c’est « une question de logique », assure Me Stanley Cross.

Le palais de justice de Papeete commence à s’habituer aux drapeaux bleu et blanc, qui fleurissent à ses portes depuis le début de la semaine. Ce vendredi, les supporters du Tavini étaient particulièrement visibles : environ 200 personnes s’étaient rassemblées, en chansons et en klaxons, pour venir peser du côté d’Oscar Temaru dans son bras de fer avec la justice. Après cinq jours de grève de la faim, le maire de Faa’a, enchaîne les poignées de mains depuis sa chaise, mais parait physiquement affaibli. « C’est très dur pour lui, et on espère tous qu’il va tenir le coup », pointe la candidate Tavini à la mairie de Papeete, Chantal Galenon, venue « soutenir notre président » et réaffirmer sa légitimé dans le camp indépendantiste en vue du second tour des municipales.

« Un risque sérieux » pour sa santé

Le tavana de Faa’a, qui revendique le soutien de « milliers de personnes en Polynésie, en France, en Corse et dans le monde », a visiblement décidé de se ménager. « Je sais que plusieurs personnes m’accompagnent dans cette grève la faim. Je voudrais leur dire merci, explique-t-il au micro. Mais en accord avec taote Jean-Paul Théron, qui m’a ausculté hier soir, j’ai décidé de suspendre cette grève de la faim, et de la reprendre lundi ».

Une décision saluée par les applaudissements de la foule. Beaucoup de militants s’inquiétaient, ces derniers jours, pour la santé d’Oscar Temaru, spéculant devant les micros et caméras sur une éventuelle « flambée de violence » ou des « réactions incontrôlables » si « il arrivait quelque chose » à leur chef de file. Le Dr Jean-Paul Théron, ami et soutien de longue date d’Oscar Temaru, confirme que la poursuite du jeûne par le septuagénaire « présentait des risques sérieux ».

« Ils veulent m’assassiner politiquement »

L’ancien président du Pays, comme ses soutiens, le martèlent : il ne « s’agit pas seulement » de s’opposer à la saisie pénale de 11 millions de francs effectuée par la justice sur le compte personnel d’Oscar Temaru (lire ci-dessous). Le procureur de la République Hervé Leroy notait d’ailleurs dans un communiqué jeudi que le compte n’avait « pas été totalement vidé » et que l’élu n’était « pas entièrement privé de ressources ». Mais le Tavini entend dénoncer « un acharnement judiciaire continu depuis 2013 » : « Ils veulent m’assassiner politiquement, insiste le leader du parti. J’aurais préféré qu’ils prennent un flingue et qu’ils me tuent et on n’en parle plus ».

« Le combat n’est pas terminé », donc. Et si le maire de Faa’a veut être « en meilleure forme » c’est que ses avocats ont déposé un recours en référé visant le procureur Hervé Leroy, qui doit être étudié lundi.

Obtenir un « communiqué rectificatif »

Un recours qui ne s’inscrit pas « dans une démarche vengeresse », assure Moetai Brotherson. Mais qui fait suite au communiqué publié jeudi par le magistrat pour expliquer la procédure en cours et les raisons de la saisie pénale. « On a été choqué par ce communiqué », assure le député, qui a décidé de continuer sa grève de la faim, assurant en souriant que « ses réserves » le lui permettent. Il est en fait reproché à Hervé Leroy d’avoir évoqué la condamnation d’Oscar Temaru en première instance pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire Radio Tefana sans évoquer l’appel qui a été formulée par l’intéressé. « En faisant ça, il le présente comme coupable », « bafoue le principe de présomption d’innocence » assure Moetai Brotherson.

La demande en référé ne devrait pas bouleverser la procédure en cours. D’après Me Stanley Cross, avocat historique du Tavini, elle n’a pour objectif que d’obtenir un « communiqué rectificatif » de la part du procureur. Le Tavini devrait aussi, lundi, faire appel de la validation par le juge des libertés et de la détention, de la saisie pénale effectuée sur le compte d’Oscar Temaru. La question est de savoir quelle décision pourrait pousser le camp indépendantiste à relâcher la pression.