Saisie du compte d’Oscar Temaru : « Ce sont des méthodes de voyou », dit-il

Oscar Temaru, au troisième jour de sa grève de la faim estime, après avoir pris connaissance de l’ordonnance du juge qui valide la saisie de son compte en banque, que la justice utilise « des méthodes de voyou » à son égard. De son côté, le procureur de la République Hervé Leroy a diffusé un communiqué justifiant cette saisie.

Avec un humour un peu désespéré, Oscar Temaru s’amusait des motifs de la saisie de son compte en banque, détaillés dans l’ordonnance que le juge des libertés et de la détention a finalement rendue mardi, et qui autorise le maintien de la saisie pénale de son compte en banque pratiquée le 4 juin dernier. « Pour risque de « dissipation », ça veut dire que je risque de cacher mes sous ! » disait-il ce matin. Il reste malgré tout choqué par cette saisie, non pas sur le montant – « Il reste 900 000, je ne suis pas à plaindre » – mais sur la méthode. « Quelques jours auparavant, il y avait ces rumeurs comme quoi on allait saisir mon argent. J’ai dit non, non, il faut qu’il y ait une décision de justice, il faut qu’il y ait une ordonnance, » raconte-t-il. « La procédure, je dirais…ce n’est pas digne d’un procureur, ce n’est pas digne d’un juge, ce sont des méthodes de voyous. »

Le président du Tavini a signé en public la requête que son avocat David Koubbi va maintenant déposer devant le Conseil supérieur de la magistrature.

« C’est une opération politique », dit Moetai Brotherson

Moetai Brotherson estime quant à lui que ce sont « des mesures d’intimidation, des mesures vexatoires, des mesures pour essayer de semer le trouble dans l’esprit de la population. C’est une opération politique. » Il pense aussi qu’il s’agit, avant le procès en appel de l’affaire Radio Tefana, d’intimider la défense : « Si on regarde les auditions qui ont été effectuées dans le cadre de l’enquête préliminaire sur la protection fonctionnelle, les avocats, c’est quelque chose de totalement inédit, inhabituel, ont été convoqués, et on leur a demandé de révéler des éléments de la défense, donc c’est une façon d’affaiblir la défense ! »

Moetai Brotherson part pour Paris le 3 juillet et a déjà demandé à être reçu par Jacques Toubon, le Défenseur des droits, qui est également saisi par les conseils d’Oscar Temaru. Le député ajoute que les messages de soutien affluent, « de Nouvelle-Calédonie, de la communauté maorie de Nouvelle-Zélande, on a les Corses, on a les Basques, tout le monde qui commence à s’énerver sur ce comportement colonialiste, il n’y a pas d’autre mot. »

En milieu d’après-midi, le procureur de la République a diffusé un communiqué, dans lequel il explique la situation, de son point de vue. Il soutient que « la prise illégale d’intérêts est une atteinte à la probité qui ne relève pas, selon la jurisprudence judiciaire et administrative, de la faute non détachable des fonctions de maire. L’élu ainsi poursuivi et condamné ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle qui lui aurait permis de faire prendre en charge par la collectivité territoriale ses frais de défense pénale. »

Le procureur Leroy explique également que le juge des libertés et de la détention, qui a autorisé le maintien de cette saisie pénale, a « relevé que cette mesure n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits », soulignant que « le compte bancaire de M. Oscar Temaru n’a pas été totalement vidé et qu’il n’est pas, en conséquence, privé de toute ressource. » Enfin, le communiqué indique « qu’un risque de dissipation de la somme ne peut être écarté ». Un argument qui fait sourire Oscar Temaru, jamais été inquiété pour malversations financières durant sa longue carrière politique.

