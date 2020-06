La tête de liste Arue ia Papa’oa a appelé les électeurs à se déplacer en masse, ce 28 juin, à Arue. Après un premier tour confortable pour le tavana sortant, le Tapura Philip Schyle, l’élue Tahoera’a, soutenue par le Tavini et désormais alliée à la liste Porionuu de Jacky Bryant, espère pourvoir « rebattre les cartes » de la politique communale.

« Rien n’est encore joué ». Teura Iriti n’avait cessé de le répéter avant le premier tour, face à un maire sortant grand favori de l’élection. La mise en ballottage de Philip Schyle donne à l’élue Tahoera’a l’opportunité d’ériger sa liste, Arue ia Papa’oa, comme le seul « espoir d’alternance » dans la commune. « Nous sommes là pour dire à tous les électeurs qui ont choisi le changement que c’est possible, qu’on peut y arriver », insistait ce mercredi la candidate. Qu’importe si le maire sortant, qui porte l’écharpe depuis 2002, s’est assuré une avance confortable le 15 mars – 46,2% des voix contre 34,2% pour Arue ia Papa’oa. Au premier tour, moins de la moitié des électeurs s’étaient déplacés, relève Teura Iriti, qui appelle donc « tous les citoyens à faire leur devoir », à « voter ou à faire des procurations » pour le 28 juin. Déjà battue au second tour en 2008 et 2014, la candidate en est désormais certaine : « la majorité d’Arue veut le changement ».

À ses côtés, ses colistiers en noir et blanc, et ses soutiens, issus du Tahoera’a, mais pas seulement. « On a décidé de baisser les drapeaux politiques pour ces municipales », rappelle Teura Iriti. C’est ainsi que l’ex-sénateur Tavini, et ancien candidat à Arue, Richard Tuheiava est à ses côtés pour appeler, lui aussi, à se déplacer dans les bureaux de vote. Pour sortir une majorité qui, estime-t-il, ne saura pas prendre les mesures sociales qui s’imposent face à la crise. Et pour faire confiance à une liste « d’une homogénéité historique ».

Jacky Bryant apporte sa marque sur la culture et l’environnement

Aussi présent à la table, Jacky Bryant, candidat malheureux au premier tour avec sa liste Porionuu I Arue (8,7% des voix) pointe désormais en 6e position de la liste de Teura Iriti. Sa colistière Mélodie Teariki a été intégrée à la 21e place. Même si ce rapprochement paraissait plutôt exclu pendant la campagne du premier tour, la fusion « fait sens », insiste l’ancien ministre. À Arue Ia Papa’oa, le président de Heiura-Les Verts, amène son « expérience en matière d’éducation », et ses convictions, en matière de protection de l’environnement et de défense de la culture. Jacky Bryant avait milité, au premier tour, pour doter Arue d’un festival culturel à l’image de celui des Marquises, dénonçant un « abandon » du patrimoine historique de la commune. Il insiste aussi, à la lumière du confinement, sur la lutte contre la fracture numérique et le soutien aux associations, considérées comme le meilleur vecteur de « réponse sociale » face à la crise en cours.

Mathématiquement, cette liste d’alliance devra encore trouver 110 voix supplémentaires pour passer devant les 1 524 suffrages obtenus par Philip Schyle au premier tour. Teura Iriti avait bien, un temps, tenté de fusionner avec Ia ora Arue de Tepuanui Snow (11% le 15 mars). Mais ce dernier a finalement maintenu sa candidature. Mais c’est bien la liste Tapura que la candidate vise : une majorité « qui s’essouffle », un maire « absent », un contrôle budgétaire « laxiste » et des charges qui s’envolent du côté de l’eau ou des déchets, détaille-t-elle.