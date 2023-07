En Guyane, la fusée Ariane 5 tire sa révérence

L’ultime Ariane 5 a décollé du Centre spatial guyanais mercredi soir. Après deux reports pour raison technique puis météo, la fusée a mis deux satellites en orbite : les satellites Heinrich-Hertz et Syracuse 4B au profit (respectivement) de l’Agence spatiale allemande et de la Direction générale de l’armement française. Retour sur un dernier lancement plein d’émotions et de souvenirs pour les collaborateurs du CSG avec notre partenaire Outremers360.

Mercredi soir, le dernier tir d’Ariane 5 s’est déroulé sans encombre sous les yeux de centaines de spectateurs réunis sur place, parmi lesquels des officiels locaux ou encore l’ancienne ministre française de la Justice, Christiane Taubira. Certains collaborateurs ont laissé éclater leur joie après le décollage réussi, tandis que des applaudissements ont salué la deuxième séparation. La mise en orbite du satellite français «marque un tournant majeur pour nos armées: meilleures performances et meilleure résistance aux brouillages», s’est félicité sur Twitter le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

« Elle nous a permis de faire des choses magnifiques »

Le port spatial européen de Kourou en Guyane a donc dit adieu à Ariane 5, qui en 27 ans de carrière, aura mis 239 satellites en orbite. Une soirée avec une pointe d’émotion pour Karine Leveau, directrice du transport spatial au CNES. « Ariane 5 est ce lanceur qui a fait que j’ai pu travaillé dans le spatial, au Cnes, à la direction des lanceurs pour faire des lanceurs. Ce lanceur est un symbole pour nous. Il nous a permis de faire de magnifiques missions. La dernière que tout le monde a en tête est que celle nous avons faite le 25 décembre 2021 avec le télescope James Webb. Elle nous a permis de faire des choses magnifiques et nous a donné beaucoup d’émotions, de bonheur et des fois des déceptions. Mais toujours cette puissance, cet engouement autour de la réalisation des vols. Cette mini-pression car chaque vol est différent, chaque client ses spécificités. Les missions s’enchaînent mais ne se ressemblent pas !».

Des au revoir sous le regard des Guyanais car régulièrement le CNES organise des animations grand public à Kourou et à Cayenne avec une projection sur grand écran et des animations pour les plus petits sur les plages… L’émotion était aussi au rendez-vous depuis la plage de Buzaré à Cayenne où près de 300 personnes sont venues dire « au revoir » à la dernière Ariane 5… sur un succès total à l’occasion de son 117ème vol… Lorraine, une spectatrice, se souvient des lancements durant son plus jeune âge… Elle espère que la prochaine Ariane 6 contribuera au développement de la télécommunication au niveau local…