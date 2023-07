[En images] Heikura Nui ouvre la deuxième semaine du Heiva

Quatrième session de compétition à To’ata ce jeudi soir, avec en point d’orgue de la soirée la troupe professionnelle menée par Iriti Hoto. Heikura Nui n’avait pas choisi moins que la création du monde pour le thème de son spectacle 2023. Avant les danseurs, ce sont les choristes de Tamariki Rapa et de Nuna’a Rurutu qui ont réveillé la grande arène après quelques jours de pause. Ce vendredi, deux groupes de danse inscrits en catégorie Hura Ava Tau, Tamariki Makemo et Manohiva prendront leur place dans ce Heiva, de mêmes que les tarava de Tamanui Apatoa No Papara et Tamari’i Mataiea.



Tamariki Rapa, qui participait en catégorie Tarava Tuha’a Pae :

Nuna’a Rurutu, autre groupe ayant présenté un Tarava Tuha’a Pae :

Heikura Nui, troupe de danse en catégorie Hura Tau :