Le fenua à l’honneur de Paris Plage cette année

La capitale française relance ce weekend son programme estival de « plages » sur les quais de Seine. À un an des jeux, c’est la Polynésie, site olympique le plus éloigné de Paris, qui a été choisi comme thème de cette édition.

Des transats, des parasols, des animations, et même quelques sites de baignade… Les bords de Seine n’évoquent d’habitude pas beaucoup les côtes du fenua, mais la Mairie de Paris veut essayer de leur faire faire un pas dans ce sens-là. À partir de ce samedi, la capitale relance son « Paris Plage », avec cette année une édition aux couleurs de la Polynésie Française et « plus particulièrement de Tahiti », comme l’a noté le Parisien. Il faut dire que « l’île est l’unique site olympique situé hors de métropole pour Paris 2024 » comme le rappelle le quotidien, qui cite toute une série d’animations qui rapprochera la ville lumière du Pacifique : danses traditionnelles, courses de pirogues ou graphes à thème tropicaux… De quoi « permettre aux Parisiens de découvrir cette culture ». Ces animations s’ajoutent aux activités sportives et culturelles habituelles de Paris Plages : pétanque, baby-foot, gym, zone de baignade dans « l’eau vive » du canal Saint-Martin mais aussi fresque participative, projection de film, « consultations poétiques » et « siestes acoustiques »… La capitale, qui a beaucoup œuvré pour réhabiliter ses quais – autrefois très routiers – ces dernières années, a aussi installé 600 parasols et 1 000 transats pour se prélasser lors de cette 22e édition.