Toujours un grand ciel bleu pour la filière tourisme

12% de touristes et 18% de nuitées en plus… Les cinq premiers mois de l’année ont largement dépassé les références de 2019, et le mois de mai ne vient que renforcer cette tendance, d’après l’ISPF. Le tout alors que la clientèle asiatique a été divisée par quatre par rapport à l’avant-Covid.

Les chiffres du tourisme se suivent et se ressemblent, mais personne au fenua ne s’en plaindra. Depuis plus de deux ans maintenant, la fréquentation de la Polynésie ne cesse de croître et après avoir, longuement, remonté la pente de la période pandémique, elle dépasse, depuis le début de l’année, les chiffres de l’avant-Covid. Ainsi, 20 100 touristes ont débarqué à Tahiti-Faa’a au mois de mai, soit 1 300 voyageurs et donc 7% de plus qu’à la même période en 2019, année de référence pour le secteur. Il faut regarder plus de deux décennies en arrière pour retrouver des résultats comparables. « C’est la première fois depuis 2001 que la fréquentation touristique dépasse les 20 000 personnes sur un mois de mai, alors que la clientèle asiatique est toujours absente des effectifs », rappelle l’ISPF.

Effectivement, absence de vols oblige, les arrivées de touristes asiatiques ne représentent que 23% de leurs niveaux d’avant-crise. Un écroulement largement compensé par les 7 % de touristes américains en plus, toujours par rapport à mai 2019, et 42 % de métropolitains supplémentaires. « Le marché nord-américain représente 45 % de la fréquentation to tale du mois, suivi par la clientèle hexagonale avec 33 % de parts de marché » précise l’Institut qui note que les pays émetteurs sont moins diversifiés qu’avant crise. « La fréquentation touristique de ces deux marchés représente 78 % de la clientèle du mois, contre 70 % en 2019 ». Les Européens hors métropole, avec 10% de part de marché, ont eux retrouvé leurs effectifs d’avant Covid, avec notamment « un marché allemand très dynamique » et « la bonne tenue des marchés anglais et italiens ». La clientèle originaire du Pacifique reste relativement stable, avec 8 % de parts de marché, un peu moins de Néo-zélandais et un peu plus d’Australiens.

À noter aussi que la fréquentation des bateaux de croisière croît plus rapidement que celle des hôtels, toujours choisi par 7 touristes sur 10. « Au global, 321 000 nuitées ont été consommées ce mois, soit 14 % de plus qu’en mai 2019 » note l’ISPF qui calcul qu’en cumul depuis le début de l’année, 98 610 touristes ont visité la Polynésie française, soit 12 % de plus qu’en 2019) et consommé 1 455 000 nuitées touristiques (+ 18 % par rapport à 2019).