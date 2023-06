[En images] O Tahiti E ouvre le Heiva en beauté

Des gradins bien remplis, des spectateurs sur leur 31, et surtout des danseurs et chanteurs au sommet de leur art… La première soirée du Heiva i Tahiti 2023 a tenu toutes ses promesses, ce jeudi soir. Après la traditionnelle cérémonie du Rahiri rassemblant tous les chefs de groupe, les chorales de Tamari’i Tipaerui et Tamari’i Teahupo’o ont ouvert le bal, avant que O Tahiti E, qui fête son quarantième anniversaire, offre au public son premier spectacle de danse de l’édition. Avec « Toto to pito », la troupe de Marguerite Lai a voulu mettre en avant le lien qui existe entre tous les polynésiens, celui de la culture et des ancêtres. Un succès.