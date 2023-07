[En images] Pascale Haiti et Gaston Flosse se sont dits oui !

La cérémonie s’est déroulée à la mairie de Papeete, en petit comité. Les proches, la famille, des élus, quelques hommes d’affaires, étaient là pour célébrer l’union de Pascale Haiti et de Gaston Flosse, en couple depuis 20 ans.

Ils sont arrivés ensemble dans la même voiture, au pied des escaliers montant à la mairie de Papeete, accueillis par leur famille et leurs amis. Pascale Haiti et Gaston Flosse, ensemble depuis 20 ans, se sont mariés ce samedi midi. « Évidemment oui », a répondu l’ancien président du Pays à la question de savoir s’il voulait prendre Pascale Haiti pour épouse. Un grand « oui » bien sonore a également résonné du côté de la mariée. C’est Sylvana Puhetini, 4e adjointe au maire, qui a officié. « Ma qualité d’élue me donne quelques privilèges dont celui d’être la première à vous adresser mes vœux de bonheur. Je suis très émue et agréablement surprise d’avoir été choisie pour vous marier. C’est une joie sincère pour moi de partager avec vous ce moment de bonheur intime. J’adresse aux familles des mariés mes félicitations. Le mariage n’est qu’un commencement, il vous reste toute une vie de bonheur », a-t-elle dit aux mariés et à l’assemblée. L’ancien président du pays était lui aussi ému de voir tous ses proches autour de lui, regrettant même que « la vie politique l’ait privé de vie familiale ». « C’est un grand jour, a expliqué Gaston Flosse car cela faisait longtemps qu’ils attendaient. Je suis heureux qu’elle ait accepté d’être ma femme. »

Le couple ne boudait pas son plaisir d’être sous l’œil des caméras et Pascale Haiti répondait avec bonheur aux questions des journalistes, quelques fois tirée par la manche par son futur, à ce moment-là, mari, qui la pressait pour commencer la cérémonie : « Allez, allez, ce n’est pas un discours politique », faisant rire l’assemblée. Le vieux Lion a dit quelques mots pour remercier les personnes présentes, exprimer sa joie de voir ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants réunis (Le couple a 12 enfants à eux-deux, 11 pour Flosse et un pour Haiti, 11 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants), son bonheur que Pascale Haiti ait accepté sa main et son soulagement que ce soit Sylvana Puhetini qui ait officié car « Pascale exigeait d’être mariée par une Marquisienne » ! Après quelques photos, tout le monde est parti continuer la fête autour du couple, uni pour le meilleur et pour le pire, officiellement aujourd’hui, mais depuis bien longtemps déjà. « Peut-être que les mauvais moments sont des défis de la vie, voir si nous sommes résistants », a dit Pascale Haiti, qui s’est mariée pour la première fois, heureuse de voir sa famille réunie et qui a annoncé qu’elle portera les deux noms : Flosse Haiti.