Un rameur décède lors de la Fa’a’ati Moorea

Un rameur de la team District de Moorea est décédé lors de la course Fa’a’ati Moorea qui se déroulait ce samedi matin, a annoncé Polynésie La 1ère.

C’était ce samedi à 7h30, les rameurs sont partis de Aorai Tini Hau pour rejoindre Moorea, en faire le tour et revenir au parc en tout début d’après-midi. La Fa’a’ati Moorea est une course éprouvante de 96km. Malheureusement, le va’a de l’équipe District de Moorea a été renversé par une vague sur le récif et un rameur n’est pas parvenu à se dégager. Selon nos confrères de La 1ère qui suivaient la course en direct, un des rameurs de l’équipe expliquait avoir vu trop tard la vague arriver. Le bateau des journalistes s’est même détourné de la course pour apporter assistance aux rameurs, tout comme d’autres bateaux venus secourir l’équipe. Malheureusement, Moeino Maita, qui a été retrouvé dans le lagon et rapidement évacué aux urgences, n’a pas survécu, a annoncé un peu plus tard Polynésie La 1ère. La pirogue a été réduite en morceaux, preuves de la violence de l’impact.