En Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron décore Marie-Claude Tjibaou, « citoyenne », « militante »

Ce lundi soir en Nouvelle-Calédonie, le président de la République a entamé sa visite officielle en remettant l’insigne de Commandeur de la Légion d’Honneur à Marie-Claude Tjibaou, un geste mémoriel illustrant une « réconciliation symbolique ». Le compte-rendu de notre partenaire Outremers360°

« En vous, ce soir, nous décorons plusieurs femmes à la fois : la citoyenne engagée pour le bien commun et l’intérêt public. La militante, pénétrée de l’amour de sa terre et de sa culture. L’épouse qui, après l’irréparable, a su ne pas ajouter la déchirure à la douleur, mais prendre le temps de la parole, de l’écoute. Renouer le dialogue et ce faisant, panser les blessures d’une société toute entière. Femme d’enracinement et femme d’ouverture, femme de combat et de paix, femme de mémoire et de pardon » a déclaré le chef de l’État ce lundi soir au Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Marie-Claude Tjibaou née Wetta, 72 ans, athlète kanak, est issue d’une famille protestante loyaliste. En 1972, elle épouse Jean-Marie Tjibaou, catholique et père du mouvement indépendantiste kanak, assassiné en mai 1989, après avoir, l’année précédente, signé l’accord de Matignon, mettant fin à près d’une décennie d’affrontements parfois violents en Nouvelle-Calédonie. Une signature mise en image par une poignée de main historique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Pour Emmanuel Macron, « ce geste qu’il a échangé avec le grand Jacques Lafleur est un de ces moments historiques qui font avancer l’Humanité ».

« Jean-Marie Tjibaou restera celui qui, avec son adversaire devenu partenaire, a osé le destin commun. Et je sais combien il vous doit, combien il a pu compter sur vous » a poursuivi le chef de l’État, s’adressant à Marie-Claude Tjibaou. « Vous êtes devenue le signe de ralliement d’une certaine vision de la Nouvelle-Calédonie, faite de paix, d’ambition, d’humanisme ».

« Sur vous, la haine a glissé »

S’en est suivi d’un long hommage à Marie-Claude Tjibaou, militante des droits des femmes, qui fut aussi candidate aux sénatoriales de 2001 : « Droite, immuable, avec un surplomb et une constance qui me font penser à ces flèches faitières qui dominent les villages et que votre fils Jean-Philippe sculptait si bien. Vous rêvez d’une Nouvelle-Calédonie où la femme a toute sa place, où l’éducation et la justice sociale font reculer l’alcoolisme. Une Nouvelle-Calédonie qui ne perd pas ses forces en divisions intestines et en logique de blocs, mais qui s’inspire de la devise de vos pères, deux couleurs, un seul peuple ».

« Sur vous, la haine a glissé » a encore loué le président de la République, érigeant Marie-Claude Tjibaou au rang d’allégorie de la paix et de la réconciliation : « Votre seule obsession depuis quarante-quatre ans est la justice. Votre seule pulsion, le dialogue (…). Comment ne pas voir dans cette scène poignante, extraordinaire, un message d’espoir pour le peuple calédonien, aspirant à ce destin réunifié vers lequel chacun chemine, tâtonne, trébuche parfois, mais qu’il faut à chaque fois reprendre » a-t-il ajouté, faisant référence au chemin de réconciliation des familles meurtries par l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné.

« Avec humilité, je crois qu’il nous faut, nous tous dirigeants politiques, nous incliner devant cette prouesse que vous avez accomplie en réparant les fractures, en dépassant les antagonismes, et que nous devons mettre nos pas dans les vôtres pour apprendre à apaiser les mémoires entre l’État et les Calédoniens » a poursuivi le président Emmanuel Macron, appelant à « suivre l’exemple de cette réconciliation symbolique progressivement préparée, acceptée, intériorisée, par tous, avant de se concrétiser par un geste ».

Avec Outremers360°