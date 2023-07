Raid Vittel Tahiti : des courses nature « ouvertes à tout le monde »

L’association sportive courir en Polynésie (Ascep) organise la 17e édition du « raid Vittel Tahiti » au cœur de la Papenoo le 27 août prochain. Deux trails sont au programme, un de 12 km et un de 25 km, auxquels s’ajoutent une marche de 8 km et plusieurs épreuves réservées aux maîtres et leurs chiens : un cani-cross et deux parcours cani-marche.

Il y a de quoi trouver son bonheur dans cette journée dédiée aux « sports nature » organisée par l’association sportive courir en Polynésie (ASCEP) le 27 août prochain. Plutôt du genre à se challenger et chercher la difficulté : le trail de 25km est pour vous. Recherche de la vitesse ou amoureux des petites distances : un trail de 12km est au programme. Pour ceux qui souhaitent simplement randonner dans la vallée : une marche de 8km est proposée. Et enfin, aux maîtres accompagnés de leur compagnon à quatre pattes, trois épreuves canines sont ouvertes : une course de 5km et deux marches, une de 4km et une de 6km. La 17e édition du raid Vittel Tahiti devrait réunir du monde ! « Pour le club, c’est un événement important car on sollicite pas mal de bénévoles pour les journées de préparation de la piste avec des jardiniers qui n’ont pas l’habitude de faire du jardin pour débrousser ! Et c’est important car pendant une journée complète on est à l’extérieur et on reçoit tous les concurrents qui aiment bien la nature », explique Guy Ramond, secrétaire du club.

Une course qui devrait confirmer le succès des épreuves en pleine nature, toujours plus fréquentées. Le raid Vittel serait en outre idéalement placé dans le calendrier car « les licenciés 2023 sont toujours couverts et les nouveaux arrivants découvrent rapidement une magnifique vallée ».

Loin dans la vallée, mais pas difficile d’accès

Le club l’assure : il s’est toujours adapté aux sportifs, augmentant les distances en fonction des demandes. D’où l’existence du 25 kilomètres : pour certains 12 n’étaient plus suffisant surtout depuis que l’Ascep compte une section trail dans ses rangs. Les 25km permettent aux participants de couvrir des pistes moins fréquentées et d’atteindre un barrage difficile d’accès en promenade familiale. Selon Guy Ramond, « ça vaut le coup de venir car la vallée de Papenno est une vallée magnifique, dans laquelle on s’enfonce relativement loin pour ensuite traverser les gués sur le retour ». Il assure que le raid Vittel Tahiti « est moins difficile que les dernières courses organisées à Moorea », sous la marque Xterra en juin dernier, et donc « c’est ouvert à tout le monde ».

La course se déroulera le dimanche 27 août. Le départ est fixé à 8 heures dans la vallée de la Papenoo au PK6,4 (400 mètres après le pont de fer). Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’horaire du départ si nécessaire. Pour s’inscrire : aller sur la page Facebook de l’Ascep : Association Sportive Courir En Polynésie.