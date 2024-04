En plein trou d’air financier, Air Moana retarde le paiement de ses salariés

Un peu plus d’un an après son lancement, la nouvelle compagnie domestique « navigue à vue mois après mois », comme le confirme son directeur général délégué Raitini Rey dans une lettre adressées aux salariés. Le versement des salaires du mois de mars a dû être décalé d’une semaine et des rencontres sont prévues ce mardi avec les représentants du personnel.

« Nous sommes confrontés à une situation qui retarde notre capacité à procéder au paiement des salaires avant le 31 de ce mois ». C’est l’annonce qu’a faite le directeur général délégué d’Air Moana, Raitini Rey, à l’ensemble des salariés, dans une lettre datée du jeudi 28 mars. La missive, révélée par nos confrères Tahiti Infos, officialise ce que beaucoup, dans le milieu de l’aérien et au delà savaient déjà : la nouvelle compagnie « navigue à vue mois après mois ». Pour preuve : seuls 50 000 francs a pu être versés avant le weekend de Pâques aux salariés du fait d’un manque de trésorerie. « Nous travaillons sans relâche pour régler le solde restant des salaires dans les meilleurs délais, et nous espérons achever ce processus au plus tard le lundi 8 avril » précise dans sa lettre le dirigeant qui avait, un temps, exercé les fonctions de PDG d’air Moana.

Difficile d’estimer la gravité de la situation de la société, entrée en opération en février 2023, tant ses dirigeants sont discrets depuis le milieu d’année dernière. Sur le plateau de Radio1 la semaine passée, Manate Vivish, qui n’est plus, depuis ce 1er avril, directeur général d’Air Tahiti, estimait que le nouvel opérateur et ses deux avions avait enregistré, sur l’année 2023, « des pertes équivalentes » à la compagnie historique et sa douzaine d’appareils, à savoir entre « 1,5 et 2 milliards de francs ». Le dirigeant sur le départ ne prédit que deux issues possibles à la guerre des prix actuelles sur le marché domestique : une réduction de flotte et donc un plan social chez Air Tahiti, ou une disparition pure et simple d’Air Moana.

Pas de commentaires sur cette vision de l’avenir, ni de démenti des chiffres, depuis, du côté d’Air Moana. La direction semble réserver ses premières déclarations officielles sur ses difficultés à ses salariés. Ce devrait être pour ce mardi. Raitini Rey, directeur général délégué à l’exploitation, au développement et aux ressources humaines, qui exerce aux côtés de Christian Vernaudon, directeur général délégué en charge des finances et du marketing commercial et sous la présidence de Olivier Jean Bréaud, a invité les délégués du personnel dans l’après-midi pour « faire le point sur notre situation actuelle et les perspectives pour l’année à venir ».