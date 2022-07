En pleine crise énergétique, une dizaine de voitures restent moteurs allumés à l’Élysée

Alors que le gouvernement a demandé aux Français de faire des économies d’énergie et à ses ministres de « monter l’exemple » face à la crise énergétique, les moteurs et climatisations des voitures des ministres sont restées allumées de longues minutes dans la cour de l’Élysée. Interrogé à l’issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a reconnu une faute, rapporte notre partenaire Europe1.

C’est une vidéo qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Comme l’a constaté le journaliste d’Europe 1, Jacques Serais, environ une dizaine de voitures sont restées moteurs et climatisations allumées pendant de longues minutes lors du dernier Conseil des ministres qui s’est tenu ce vendredi à l’Élysée, avant le départ en vacances du gouvernement.

27 degrés☀️En attendant la fin du Conseil, les moteurs des voitures des ministres tournent dans le vide pour assurer la bonne climatisation des habitacles. Il y a 9 jours le gouvernement appelait les français « à des petits gestes » pour économiser de l’énergie. pic.twitter.com/LFqSGvLHKg — Jacques Serais (@JacquesSerais) July 29, 2022

L’État devait pourtant « montrer l’exemple »

Problème, depuis plusieurs semaines, en raison de la guerre en Ukraine et de la décision de la Russie de réduire ses livraisons de gaz, le gouvernement a demandé aux Français de multiplier les petits gestes pour faire des économies. Une directive qui devait s’appliquer également aux membres du gouvernement. Dans une circulaire, Élisabeth Borne avait demandé à l’État et ses administrations de « montrer l’exemple ». Une consigne visiblement mal comprise par les ministres.

Interrogé sur ce sujet à l’issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a reconnu une erreur : « Il faut faire attention à tout. (…) Et à chaque fois qu’on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas. Et vous savez quoi ? Tant mieux, c’est ça qui accélèrera notre changement à tous. Et c’est très bien. C’est comme qu’on avance », a-t-il expliqué aux journalistes.