En reliant Paris, Aircalin se lance dans « l’extra long-courrier »

La compagnie calédonienne Aircalin opère en ce moment son premier vol commercial jusqu’à Paris. Cette ouverture de ligne, via Bangkok, permet un trajet raccourci, et marque un « tournant dans l’histoire » de la compagnie, qui face à l’effondrement du nombre de passagers depuis les exactions, adopte une nouvelle stratégie tournée vers « l’extra long-courrier ». Explications de notre partenaire, Les Nouvelles calédoniennes.

Aircalin écrit une nouvelle page de son histoire

Si quelques appareils d’Aircalin ont pu très ponctuellement relier l’Europe, notamment lors de la crise Covid, pour acheminer du fret, jamais la compagnie n’avait encore opéré à 100 % un vol commercial jusqu’à l’Hexagone. Dès cette nuit (mercredi 11 décembre), ce sera chose faite avec l’inauguration de la ligne Nouméa-Paris, via Bangkok. Décollage prévu de La Tontouta à 1 heure 45.

« Cette nouvelle route est un choix stratégique qui marque un tournant dans l’histoire d’Aircalin qui se projette vers des destinations plus lointaines en effectuant de l’extra-long-courrier », a présenté devant la presse, Georges Selefen, directeur général de la compagnie, quelques heures avant que l’A330 neo Luengöni ne prenne son envol.

Pourquoi la compagnie opte-t-elle pour cette nouvelle stratégie ?

Ouvrir une ligne « directe » entièrement opérée par Aircalin entre le Caillou et Paris n’est pas une idée nouvelle. Le projet avait déjà été annoncé, fin 2023, par son directeur qui avait alors l’ambition de proposer cette destination d’ici 2026. Mais c’était sans compter sur les exactions, qui ont eu de lourdes conséquences sur la compagnie aérienne, contrainte d’accélérer ce calendrier. « Une question de survie », insiste Georges Selefen, qui entend ainsi répondre à l’effondrement de l’activité de l’ordre de 50 %. En 2024, près de 270 000 passagers auront voyagé à bord des avions de la compagnie à l’hibiscus, contre 455 000 initialement prévus.

Dans ce contexte, dès le mois de juillet, Aircalin a mis en place un plan d’urgence en deux temps pour faire face à la crise afin « d’adapter son modèle à la nouvelle réalité du marché ».

Tout d’abord, la direction a dû redimensionner le réseau (en baissant le nombre de rotations hebdomadaires et en supprimant les lignes vers Melbourne et Tokyo) ; placer 40 % de son personnel au chômage partiel pour « maintenir les effectifs » et éviter les licenciements ; suspendre les investissements ou encore obtenir un report de remboursement des prêts.

Cette nuit, ce plan de sortie de crise entrera donc dans sa seconde phase, en inaugurant la ligne Nouméa-Paris via Bangkok. « Cette nouvelle liaison est l’opportunité de desservir de nouvelles destinations pour les Calédoniens tout en permettant d’aller chercher des revenus dont la compagnie a besoin », espère ainsi Georges Selefen.

Objectif : compenser la baisse de la fréquentation sur les vols régionaux (en raison de la désertion des touristes depuis le 13 mai) afin de générer, via ce long-courrier, de nouveaux revenus en récupérant les recettes du second tronçon Asie-Paris, jusque-là opéré par la concurrence, et qui représente près de 60 % des bénéfices de la ligne Nouvelle-Calédonie-Hexagone.

Moins de 24 heures de vol

Bonne nouvelle pour les voyageurs, la ligne Nouméa Paris, via Bangkok, sera la route la plus rapide opérée pour un vol commercial, soit une durée de vol comprise entre 22 heures et 23 heures 40. Et ce, avec à peine deux heures d’escale dans l’aéroport thaïlandais, lors de laquelle les passagers devront sortir de l’appareil. Dans le détail, la durée de vol Nouméa-Bangkok est estimée à 10 heures 10 (et 9 heures 50 dans le sens inverse) et le Bangkok-Paris à 13 heures 30 (12 heures 10 dans le sens retour).

Deux rotations hebdomadaires sont prévues. Au départ de La Tontouta, les vols sont programmés le mercredi et le samedi à 01h45, avec arrivée à Bangkok à 7h55 puis départ à 9h55, pour un atterrissage à Paris Charles de Gaulle, à 17h25 le même jour.

Au départ de Paris, vol prévu le mercredi et le samedi à 20 h 30, avec une arrivée à Bangkok, le jeudi et le dimanche à 14h40, puis un départ de l’aéroport Suvarnabhumi le jeudi et le dimanche à 16h40, pour une arrivée à La Tontouta, le vendredi et le lundi à 06h30.

Quelles évolutions la compagnie prévoit-elle à l’avenir ?

Aircalin ne table pas sur des chiffres très optimistes pour l’année 2025, misant sur un nombre de passagers compris entre 250 000 et 270 000, soit en léger recul par rapport aux chiffres de 2024. « Ce sont des chiffres prudents qui seront à réévaluer en fonction de comment évolue la situation en Nouvelle-Calédonie », glisse Georges Selefen, qui envisage l’ouverture d’une troisième rotation hebdomadaire Nouméa-Paris via Bangkok, d’ici octobre ou nombre prochain, si le trafic et la demande augmentent en conséquence.

Au total, six rotations avec l’Hexagone seraient alors programmées (trois via Bangkok et trois via Singapour), contre huit à neuf avant les exactions.

Anthony Tejero/LNC