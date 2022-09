Encore 231 kilos de déchets ramassés à l’embouchure de la Tipaerui

Pour une énième action de ramassage des déchets à l’embouchure de la Tipaerui, un groupe de bénévoles a retiré 231 kilogrammes de déchets de la rive et de l’enrochement autour du parking de la Maison de la culture. C’est l’association Project Rescue Ocean avec douze volontaires du Haut-Commissariat et de l’aviation civile qui ont mené cette action à l’occasion de la semaine du développement durable. C’est une occasion pour Adeline à la tête de l’association d’interpeller le public sur un manque de réactivité des autorités face à des comportements irrespectueux de l’environnement.

Ils étaient près d’une trentaine de bénévoles ce matin rassemblés pour une opération de ramassage de déchets dans le parking de la Maison de la culture. Squelette de parapluie, bouteilles en plastique, évidemment mais aussi papiers d’identité ou roue de voiture jonchent la rive à l’embouchure de la Tipaerui, juste derrière le parking. « C’est la rivière de Tipaerui qui tracte une partie des déchets, comme l’explique Adeline à la tête de l’association Project Rescue Ocean. Je suis venue en repérage il y a quelques jours et j’ai vu qu’il y avait beaucoup de déchets plastiques à l’embouchure de cette rivière et prêts à finir à la mer ». Ça n’est pas la première fois que l’organisation intervient sur ce site, la dernière fois c’était trois mois auparavant environ. Ils nettoient aussi l’enrochement qui encercle le parking, très fréquenté et constamment pollué par le public. À la fin de la matinée 231 kilogrammes de déchets étaient ramassés.

« Sensibiliser le public à la nécessité de préserver notre environnement »

Adeline a été sollicitée par un service en charge de la modernisation de l’État au Haut-Commissariat pour organiser cette action, à l’occasion de la semaine du développement durable. Douze personnes viennent prêter mains, bras et bonnes volontés à l’association, issues du haussariat ou de l’Aviation civile. « C’est une action avec l’effet immédiat de nettoyage du site, et à plus long terme elle contribue à sensibiliser le public à la nécessité de préserver notre environnement, estime Amélie, ce qui passe par ne pas jeter ses déchets, les trier et être dans une logique de recyclage ».

La pollution au ciment d’un cours d’eau à Tipaerui toujours en cours, neuf mois après sa découverte

Si Adeline a choisi ce site c’est aussi pour montrer aux services de l’État que malgré ses signalements récurrents la situation n’évolue pas sur ce site comme à d’autres endroits du domaine public. Pour rappel au mois de décembre 2021 elle avait dévoilé une pollution à Tipaerui mais en fond de vallée cette fois-ci, où d’après elle une entreprise déverse encore aujourd’hui du ciment dans un cours d’eau. Aucune avancée pour l’instant n’a été confirmée par le Pays dans une éventuelle action en justice.

Adeline se prépare à recevoir à la fin du mois de septembre Benoit Schumann, fondateur de l’ONG, et Marion Morin de Project Rescue Education qui viennent rencontrer et prêter main forte aux bénévoles locaux, et mener des actions de sensibilisation dans les écoles du Pays. Ils souhaitent également rencontrer les autorités du Pays à cette occasion.