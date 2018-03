Encore et toujours de l’Ice au tribunal

Trois consommateurs d’Ice ont été condamnés jeudi après-midi à trois et deux ans de prison ferme, et deux ans de sursis pour le dernier prévenu. Les trois hommes avaient été interpellés en flagrant délit alors qu’ils consommaient de l’Ice dans une voiture à Pirae.

Les jours se suivent et se ressemblent au palais de justice de Papeete. Jeudi après-midi, une nouvelle affaire d’Ice a été jugée en comparution immédiate. Le 23 mars dernier, les policiers avaient interpellés trois hommes, Seigel Manutahi, Terupehe Maiotui et Laurent Mara en train de consommer de l’Ice. Plusieurs sachets de méthamphétamine, pour un total de 4,11grammes, avaient été retrouvés dans la voiture. Durant leur garde à vue, les trois hommes s’étaient tour à tour rejeté la responsabilité de l’acquisition de la drogue.

A l’audience, Laurent Para et Terupehe Maiotui ont réfuté le fait d’avoir joué les intermédiaires avec un hypothétique dealer qui n’a pas été identifié. Ils ont affirmé avoir simplement voulu prendre une « bouffée » d’Ice gratuitement. Seigel Manutahi a lui indiqué avoir seulement acheté un gramme d’Ice pas plus. « On a donc trois grammes d’Ice sans propriétaire », s’est amusé le président du tribunal.

Au vu des faits reconnus par tous, le tribunal a relaxé Laurent Para du chef d’acquisition, mais l’a condamné pour usage et détention de stupéfiant à 2 ans de prison avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans. Seigel Manutahi a été relaxé pour la cession de stupéfiant mais a été reconnu coupable pour l’acquisition, la détention et l’usage. En récidive, il a été condamné à trois ans de prison. Les chefs de prévention contre Terupehe Maiotui ont été requalifiés en complicité d’acquisition. En récidive lui aussi, il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Le maintien en détention des deux hommes a été prononcé.