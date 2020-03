Encore « une bonne vingtaine de jours en confinement » ?

C’est en tout cas la possibilité qu’à évoqué le ministre de la Santé Jacques Raynal ce jeudi soir. Rien n’est décidé officiellement, six jours après la mise en place de cette obligation de rester à domicile en Polynésie, les élus et membres du gouvernement évoquent déjà un rallongement de la mesure, initialement annoncée pour deux semaines.

Le Haut-commissariat et le gouvernement l’avait annoncé dès le 20 mars : le confinement des Polynésiens durera « au moins 15 jours » et pourrait être étendu « en fonction de l’évolution de l’épidémie ». Moins d’une semaine plus tard, et alors que 30 cas sont confirmés dans le pays, beaucoup parmi les élus s’interrogent déjà sur la durée de la mesure. « Les scientifiques s’accordent à dire que trois semaines après le démarrage du confinement sont nécessaires pour obtenir une première estimation de son impact, a ainsi soulevé la représentante Tapura Moihara Tupana, ce midi, à l’assemblée. Ce qui signifie que nous devons encore rester à la maison jusqu’au 11 avril ». Au minimum, donc.

Le président Édouard Fritch lui-même, en évoquant le durcissement des restrictions de circulation actuelles, a laissé entendre devant les élus que l’obligation de rester à domicile pourrait durer. Ce jeudi soir, à la cellule de crise du Pays, c’était au tour du ministre de la Santé Jacques Raynal de s’exprimer sur le sujet. Saluant le relatif respect des consignes sanitaires par la population, il rappelle que des Polynésiens encore bloqués à l’extérieur du Pays doivent encore revenir au fenua… Après quoi, dans un contexte d’isolement total du territoire, il faudra attendre d’être sûr que le virus ne circule par pour redémarrer l’activité. « Si on arrive à tenir encore une bonne vingtaine de jours sinon 25 jours en confinement, (…) je pense qu’on aura des chances de s’en sortir plus facilement » estime le ministre, alors au micro de TNTV.

À noter qu’Emmanuel Macron doit lui-même annoncer une extension de la durée de la confinement en métropole, dans les jours à venir. Le conseil scientifique national a suggéré une durée totale « d’au moins six semaines » pour que le dispositif soit efficace pour endiguer l’épidémie.