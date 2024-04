Énergies : nouvel appel à projet pour le « Fonds Macron »

Ce Fonds de transition énergétique mis en place par l’État avait déjà permis de subventionner, en 2023, 8 projets à hauteur de 1,2 milliards de francs. Le Haut-commissariat a annoncé la relance d’un appel à candidature, qui favorise les opérations de stockage de l’électricité, les centrales hybrides, les projets de Swac ou de production d’électricité à partir de la biomasse.

Fonds de transition énergétique, FTE dans les communications officielles, Fonds Macron pour les intimes. Ce dispositif qui doit être doté de plus de 7 milliards de francs d’ici 2026, avait été annoncé par le président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite en Polynésie en 2021. La première mise en œuvre avait eu lieu l’année dernière. 28 dossiers d’entreprises et de collectivités ayant mis sur pied des projets contribuant à la transition énergétique avaient été déposés, pour un total de 4,3 milliards de francs d’aide demandés. Huit projets avaient finalement été sélectionnés avec le Pays et subventionnés à hauteur de 1,2 milliard. Centrales hybrides à Maiao, Tikehau, Hao ou Tahuata, solaire sur toiture à Taha’a, Taputapuatea ou Rurutu… Ces opérations « permettront de produire 3,75 GWh d’énergie renouvelable par an, soit 2 674 tonnes de rejet CO 2 évités par an », précise le Haut-commissariat.

Les dossiers non retenues peuvent être redéposés dans cette seconde vague d’appel à candidatures, qui vient d’être lancée par la représentation de l’État. Le taux de subvention dépend du type d’opération : 25% pour les installations de production d’énergie photovoltaïque ou hydroélectrique, 50% pour les investissements dans des Swac, chauffe-eau solaire, utilisation de la biomasse et autres instruments permettant de limiter le recours au thermique. 60% pour les centrales hybrides et même 70% pour les instruments de stockage de l’électricité permettant de « fluidifier l’injection d’énergie renouvelable » sur le réseau.

« Les candidatures déposées avant le 15 juin 2024 pourront bénéficier d’un accompagnement sur la recevabilité administrative de leur dossier ainsi qu’un premier avis sur le contenu technique et économique du projet », précise le Haut-commissariat. La date limite de dépôt des dossiers finalisés est fixée au 31 juillet.