Enfin un chenil à Bora Bora

Un chenil de 4 box a été inauguré vendredi à Faanui. Il sera géré par l’association Bora Bora Animara et son équipe de bénévoles.

Inauguré par le maire Gaston Tong Sang et le chef des subdivisions des Îles du Vent et des Îles Sous-le-Vent, Raymond Yeddou, ce chenil « répond à un impératif d’hygiène et de sécurité publique, lié à la présence de nombreux animaux errants, abandonnés ou maltraités dans la commune », qui met également en avant « une vaste campagne de stérilisation pour réduire le nombre de chiens errants et mieux contrôler leurs identifications, en lien avec les vétérinaires. »

Le chenil comprend également un espace de stockage, un local sanitaire et un congélateur. Il sera mis gracieusement à disposition de l’association Bora Bora Animara. Coût total : 10,2 millions de Fcfp, dont 80% apportés par l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2017.

« La création de ce chenil permettra au tavana de Bora Bora d’assurer dans de meilleures conditions ses pouvoirs de police, de renforcer la sécurité des administrés et des visiteurs, avec en perspective le développement touristique de l’île », indique le Haut-commissariat, qui précise qu’« un plan de gestion des animaux errants et/ou dangereux pour les autres communes des îles-Sous-le-Vent sera très prochainement mis en œuvre par la communauté de communes Hava’i. »

Avec communiqué