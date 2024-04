Enquête ouverte après l’incendie du dépotoir à Huahine

Volontaire ou accidentel ? À Huahine, beaucoup s’interrogent sur l’origine de l’incendie qui s’est déclaré dimanche à la décharge de Fare. Certains évoquent un « écobuage » qui a dérapé, quand d’autres parlent d’un acte malveillant ou s’interrogent sur la présence de déchets inflammable qui auraient pu le provoquer. L’enquête est en cours…

Incendie volontaire ou accidentel ? C’est la question à laquelle vont tenter de répondre les gendarmes, après l’incident survenu dimanche à la décharge publique de Fare à Huahine. Le feu aurait pris vers 14 heures selon les pompiers. Sur place, certains évoquent un embrasement volontaire, ou un « écobuage » mal maîtrisé. D’autres habitants de l’île penchent davantage pour un départ de feu accidentel lié aux nombreux déchets inflammables stockés au dépotoir.

Certains décrivent « un gros bazar » sur ce site accessible au public où on retrouverait toutes sortes d’ordures recyclables ou pas. Parmi eux, des observateurs assurent avoir aperçu des batteries et d’autres matériaux inflammables « abandonnées » sur le site par la population faute d’endroit où les déposer. À la mairie, on assure toutefois que la gestion des déchets de l’île qui relève de la compétence de la Communauté de Communes Hava’i, est « bonne »… Même si on avoue qu’une partie des déchets du bac vert triés par les administrés finissent au dépotoir de Fare au lieu d’être rapatriés à Papeete « parce que trop de gens trient mal ». Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances exactes de cet incendie sans victime mais qui a mobilisé les pompiers au moins trois heures.