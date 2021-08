Épidémie de Delta : les équipes et l’avion de la Nasa vont quitter le fenua

Le Boeing 747 Sofia, observatoire volant de la Nasa et de l’agence spatiale allemande, devait rester basé à Faa’a jusqu’en septembre. Au vu de la situation sanitaire du fenua et des risques de contamination importants des équipes, la mission pliera finalement bagage en fin de semaine.

C’est une autre conséquence de la flambée épidémique actuelle, avec l’annulation des événements sportifs et culturels. L’observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge, connu sous son acronyme anglophone Sofia, va quitter le fenua en fin de semaine. Ce Boeing 747 modifié pour servir d’observatoire volant unique au monde, avait atterri le 19 juillet à Faa’a et 160 chercheurs, ingénieurs et techniciens allemands et américains s’étaient installés dans les hôtels de Tahiti pour venir le faire fonctionner. Depuis, ces équipes de la Nasa et de la DLR, l’agence spatiale allemande, enchaînent les missions d’observation, des vols de nuit à très haute altitude au cours desquels Sofia capture des images infrarouges du cosmos.

Le ballet devait durer jusqu’en septembre, mais la flambée épidémique que connait le fenua, et qu’on hésite plus à qualifier de « catastrophique » à la plateforme Covid, en a décidé autrement. Même si aucune contamination ne serait pour l’instant observée au sein de l’équipe, ces agents hautement qualifiés ont été rappelés dans leur pays d’origine. « Il s’agit de préserver la santé du personnel », précise le consul honoraire américain Christopher Kozely. La décision semble cohérente avec la décision des États-Unis de classer, il y a quelques jours, la Polynésie sur sa liste des territoires à « très haut risque », déconseillant formellement à ses ressortissants de s’y rendre. Un coup dur pour ceux, du côté du Pays notamment, qui voulaient « tout faire pour que la mission Sofia se plaise au fenua« . Habituellement basés en Nouvelle-Zélande pour ses missions dans l’hémisphère Sud, l’observatoire et ses équipes s’étaient rabattus sur la Polynésie vu la fermeture des frontières kiwi. L’objectif, affiché par le président Édouard Fritch, était de tenter de les faire revenir d’année en année. Mais cet épisode, couplé à la cherté des prix à Tahiti et à une humidité supérieure à celle de l’île du Sud néo-zélandaise, ce qui a tendance à jouer sur la qualité des observation, fait s’éloigner cette perspective. Sofia pourrait tout de même être de retour au fenua en mars prochain, si Wellington ne rouvre pas ses frontières … Ce qui parait de plus en plus probable.