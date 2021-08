Outerknown Tahiti Pro annulée : « On rate une opportunité inouïe pour le surf polynésien »

Le haut-commissaire a annoncé hier soir l’annulation de l’ensemble des événements culturels ou sportifs dans les prochaines semaines. Parmi eux, la Outerknown Tahiti Pro de surf, étape polynésienne de la tournée mondiale de la WSL, qui devait accueillir un nombre record de Polynésiens cette année. Hira Teriinatoofa partage l’immense déception du monde du surf.

Le haut-commissaire a annoncé hier soir l’interdiction de l’ensemble des compétitions et rassemblements sportifs, à huis clos ou non, dès ce jeudi. Une déception pour tout le secteur, mais une frustration particulière pour le surf polynésien. Car malgré la crise, beaucoup avaient espéré le maintien de la Outerknown Tahiti Pro, étape polynésienne du circuit WSL qui avait déjà dû être annulée l’année passée. Les Trials étaient prévus dès le 14 août, le Main Event entre le 26 et le 4 septembre et le swell de Teahupo’o semblait déjà être au rendez-vous. « On y a cru jusqu’au bout », commente Hira Teriinatoofa qui devait lui-même se présenter aux Trials comme une dizaine d’autres locaux. « C’était une chance inouïe pour le surf polynésien, on avait trois surfeurs qui rentraient directement au Main Event, pour rejoindre Michel Bourez et Jérémy Florès et deux autres places qui pouvaient être gagnées, on ne pouvait pas rêver mieux », explique-t-il. À entendre l’entraîneur et préparateur des sélections nationales, cette annulation est la conséquence d’un manque de prévision et de « décisions mal prises », du côté des autorités à qui il reproche de n’avoir pas réagi assez rapidement à l’introduction du Delta.

Conscient de la gravité de la situation sanitaire, beaucoup, dans le secteur, acceptent cette décision, même si certains estiment que le surf, sport de plein-air par excellence, aurait « pu faire l’objet d’aménagements ». L’annulation a quoiqu’il arrive été confirmée par la World Surf League qui a indiqué ne pas reporter la compétition. Il faut dire qu’il s’agissait de la dernière étape du calendrier du Championship Tour, où le surfeur français Jérémy Florès devait d’ailleurs faire ses adieux à la compétition.

Corona Open : Bourez chute en 16es, Florès en 8es La Corona Open Mexico, qui a débuté à Barra de la Cruz, sera donc le dernier événement de la tournée 2021, avant les finales prévues du 9 au 17 septembre en Californie. Aucun surfeur français ne devrait être parmi les 5 qualifiés de cette Rip Curl WSL Finals : Michel Bourez pointe pour l’instant à la 28e place du classement mondial. Il ne devrait pas gagner des places au Mexique puisqu’il vient d’être éliminé en 16es de finale face au numéro 1 mondial Gabriel Medina à l’issue d’un heat très serré. Jérémy Florès, classé 24e avant la compétition, s’est lui qualifié pour les 8es de finale de la Corona Open en battant l’Australien Ryan Callinan, signant au passage le 200e heat victorieux de sa carrière. Qui s’est terminée quelques heures plus tard, lors de sa défaite contre Conner Coffin. Le Réunionnais a été chaudement applaudi et porté en triomphe par d’autres surfers pro, dont Kelly Slater.