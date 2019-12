Epidémie de dengue 2 : le compteur monte à  2 212 cas

Le Bureau de veille sanitaire de la Direction de la santé fait état de 161 nouveaux cas de dengue de type 2 entre le 18 novembre et le 1er décembre. 10 de ces cas ont requis des hospitalisations.

Depuis le début de l’épidémie en avril 2019, 2 212 personnes ont contracté la dengue de type 2. Parmi elles, 161 nouveaux cas ont été recensés entre le 18 novembre et le 1er décembre, ce qui est inférieur aux progressions bimensuelles rapportées jusqu’ici.

Parmi ces nouveaux cas, 47% ont moins de 20 ans, et 2 personnes ont nécessité une hospitalisation.

Aucun changement dans le nombre d’îles en phase d’épidémie, elles sont toujours 13 : Tahiti, Bora Bora, Moorea, Nuku Hiva, Raiatea, Huahine, Rangiroa, Ua Pou, Tahaa, Hiva Oa, Ua Huka, Tubuai et Fatu Hiva. Les îles en phase d’alerte sont désormais au nombre de 6, car Tureia et Tahuata rejoignent Takaroa, Maupiti, Tikehau et Arutua.