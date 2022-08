Éric Spitz revient au fenua en haut-commissaire

Éric Spitz, qui fut secrétaire général du Haut-commissariat en Polynésie de 2008 à 2010, revient en Polynésie au plus haut poste civil de l’État. Il a été nommé à l’issue du conseil des ministres de ce mercredi, selon nos confrères de Outremers360°, un mois après le départ de Dominique Sorain.

Ce natif de Strasbourg âgé de 58 ans, titulaire d’une maîtrise de sciences politiques et d’un DEA d’histoire, a débuté sa carrière à la Caisse des dépôts et consignations où il est resté 6 ans, avant d’intégrer l’ENA en 1997. Sa promotion, baptisée Cyrano de Bergerac, compte dans ses rangs Laurent Nunez, l’actuel préfet de Paris, et Chantal Jouanno, ancienne ministre des Sports.

Il devient directeur de cabinet du préfet du Maine-et-Loire, puis du haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie – Thierry Lataste puis Daniel Constantin. En 2003 commence un parcours de secrétaire général de préfecture, d’abord en Haute-Corse, puis en Eure-et-Loir.

C’est à ce même poste qu’il rejoint le Haut-commissariat à Papeete, en juin 2008.Il restera aux côtés d’Adolphe Colrat jusqu’en août 2010. Il sera ensuite secrétaire général de la préfecture de région Midi-Pyrénées, puis de Seine Saint-Denis.

En 2013 Éric Spitz est nommé préfet, et affecté en Guyane. Il est ensuite préfet de la Drôme de 2016 à 2019. Depuis lors, il est préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Eric Spitz est chevalier de la Légion d’honneur, du Mérite et des Palmes académiques.