Esther Tefana, une grande voix de la chanson polynésienne disparaît

C’est une grande dame de la chanson polynésienne qui nous a quittés ce vendredi. Esther Tefana, qui en plus d’un demi-siècle de scène, a offert au fenua des centaines de chansons, est décédée la nuit drnière à l’âge de 72 ans. Une disparition qui bouleverse le monde de la musique.

Des chansons qui ont « marqué tout le fenua », une présence « unique », et surtout « une voix inoubliable »… Concert d’hommages, ce matin, à l’annonce de la disparition d’Esther Tefana. La chanteuse, âgée de 72 ans, qui avait commencé sa carrière dès 16 ans, était affaiblie ces derniers temps, mais son décès fait tout de même l’effet d’un choc pour beaucoup. Elle laisse derrière elle des dizaines d’albums et des centaines de chansons, en français ou en tahitien, offertes au public pendant plus d’un demi-siècle. Sa voix a « résonné dans tous les foyers et dans tous les évènements en Polynésie » rappelle Gabilou, qui fait partie de ceux qui ont fréquemment partagé la scène avec elle, au fenua ou à l’international. « Ce dont je me souviens surtout c’est la qualité de sa voix, insiste le chanteur. Quand Esther chante, on sait que c’est Esther, c’est pas une autre. Elle a fait rayonner la musique tahitienne dans le monde ».

Esther Tefana avait aussi fait rayonner la Polynésie dans le monde par son travail à l’Opati, ancêtre de Tahiti Tourisme. À cette époque, se souvient Christian Vernaudon qui avait été son directeur de 1984 à 1989, tous les employés « savaient faire la bringue » et aucune journée de promotion ne se terminait sans qu’ils n’en fassent la démonstration. Esther Tefana avait également travaillé à la Délégation de la Polynésie française à Paris.

Esther Tefana avait grandi dans un milieu de musiciens, et avait dès les années 60, fréquenté les scènes les plus animées de Papeete, comme le Quinn’s des « grandes années ». Ce qui ne l’a pas empêcher de continuer à se produire ces dernières années, notamment avec l’orchestre du Conservatoire. « Elle adorait ça », se rappelle Frederic Rossoni, qui espérait encore pouvoir la faire monter sur scène dans les mois à venir pour un concert dédié à la variété polynésienne. Le chef d’orchestre, qui a passé du temps chez elle pour réadapter et arranger ses chansons, parle d’une « femme de caractère », exigeante en public et attentionnée en privé et dont la musique continuera longtemps d’être jouée.

Très impliquée dans le milieu musical, Esther Tefana avait aussi participé à la défense des intérêts des chanteurs et interprète. Et reste pour beaucoup de chanteurs, jeunes ou moins jeunes, un emblème de la musique tahitienne. « On est vraiment tous sous le choc parce que c’est la chanteuse polynésienne dans toute sa splendeur, explique ainsi Florence, interprète de Mon île de lumière. Son talent est indéniable, et la Polynésie perd une figure emblématique ».