Et les vainqueurs des Tiare Music Awards 2022 sont…

Trente artistes en compétition, des milliers de votes du public, une soirée chaude et rythmée et une cérémonie sans fausse note… La première édition des Tiare Music Awards, organisés par Radio1, TiareFM et SA production s’est tenue ce samedi soir à l’hotel Le Tahiti de Arue. Parmi les lauréats, Silvio Cicero et Raumata Tetuanui, sacrés artistes de l’année, Sissa-sué Okota’i, meilleur groupe et qui remporte aussi le prix de la meilleure chanson, ou encore la révélation de l’année Manuhei Tehahe. S’ajoute un Tiare d’honneur, remis à John Gabilou pour tout ce qu’il a apporté à la musique polynésienne.

Six trophées ont été remis aux artistes ayant marqué l’année, auquels s’ajoutent un Tiare d’honneur, décerné à John Gabilou pour sa carrière remarquable de chanteur polynésien.

Dans la tres disputée catégorie des artistes masculins c’est Silvio Cicero qui repart avec le trophée. Il était opposé dans la compétition à Aremistic, Eto, Nohorai et Sheyn, qui était venu specialement de métropole pour la cérémonie.

Le prix de la Chanson de l’année va à Tarivera, une chanson du groupe Sissa-sué ‘Okota’i. Chanson qui a l’emporte sur Mets ton masque de DJ Harmelo et Jade L, Te here a ti’a hia de Manuhei Tehahe, Te himene mataroa de la Team Mataroa et Te mau aito nui e de Irma et Jimmy.

Très applaudie par le public, la jeune Raumata Tetuanui remporte le Tiare music awards de la meilleure artiste feminine de l’année. Elle devance Merai U, Jade L, Lylia et Vaimalama Chaves.

Dans la catégorie des Clips, c’est celui de la chanson Te atua manahope écrite par Hiurai Toofa, du groupe Koru qui a été élu par le public. Il a été réalisé par Yves Edouard Malakai de MLK Productions. Il a devancé au comptage des votes les clips de Better man par Aremistic réalisé par AFK de Lucid Dreams, My treasure de Jade L réalisé par Mathilde Zampieri et Lucid Dreams, Porinetia mon amour par Noémie et réalisé par Blackstone productions, Pu’e mahana de Sylvio cicero et Andy Tupaia réalisé par Samy nine et Petero et Plus de respect avec Weston et Teriitua, réalisé par Ke’ale Rioual de Lucid Dreams.

Double reconnaissance pour le groupe Sissa sué ‘Okota’i qui remporte également le prix du groupe de l’année des Tiare Music Awards 2022. Il a été élu parmi les groupesKoru, Ta’iroa, Tamari’i Daroots et Vaiteani.

Et enfin, le prix de la révélation musicale de l’année est attribué à Manuhei Tehahe. Les autres nouveaux talents de Polynésie nominés étaient Fiver, Hiva, Otantik Soul et Ta’iroa.