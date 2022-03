FIFA world cup : le Covid offre la demi-finale à Tahiti

Après l’équipe du Vanuatu, c’est au tour des îles Cook d’être empêchées de jouer par le Covid. Pas de match avec Tahiti pour elles ni avec les îles Salomon pour le Vanuatu. Tahiti sera donc normalement face aux îles Salomon le 24 mars en demi-finale de la Fifa World Cup.

Le ballon n’aura pas eu à toucher la pelouse pour que Tahiti et les îles Salomon se rencontrent le 24 mars en demi-finale. Jeudi 17 c’est d’abord le Vanuatu qui était éliminé à cause de nombreux cas de Covid dans l’équipe. Tahiti était donc qualifié pour rencontrer les îles Cook en quarts de finale. Et puis hier soir les joueurs des îles Cook ont eux aussi dû quitter la compétition pour les mêmes raisons. C’est donc jeudi prochain, le 2 mars que Tahiti devrait enfin pouvoir jouer en compétition, contre les îles Salomon cette fois-ci, en demi-finale.

Ce match désignera le gagnant du groupe A qui affrontera le gagnant du groupe B, soit la Nouvelle-Zélande soit la Nouvelle-Calédonie, en finale, le 27 mars. En guise de préparation les Toa Aito ont affronté l’équipe qatarienne ce dimanche et les ont battus à 8-0, mais il n’y avait aucun enjeu.