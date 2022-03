Un enfant retrouvé noyé dans une piscine à Punaauia

MIRACLE - Le bébé de 14 mois avait échappé à la vigilance de ses parents et s'était noyé dans la petite piscine gonflable de ses parents. L'espoir de voir l'enfant sauvé avait un instant surgi. Après avoir rouvert les yeux alors qu'il avait été transporté à la morgue, le bébé, âgé de 14 mois, n'a finalement pas survécu à sa noyade dans la piscine gonflable de ses parents à Valenciennes. Un voisin tente de la réanimer. "Un bébé de 14 mois s'est noyé dans une petite piscine gonflable, de 20 cm de haut", avaient indiqué les pompiers lundi midi, confirmant une information de la radio France Bleu Nord. "Il a échappé à la vigilance de ses parents", précisaient-ils. Selon France Bleu Nord, un voisin a tenté de ranimer le bébé avant l'arrivée des secours. Après l'accident et plusieurs tentatives pour ranimer le petit garçon, sur place et pendant son trajet aux urgences, l'enfant avait été déclaré mort à l'hôpital de Valenciennes et devait être "transporté à la chambre froide", a dit Laurent Degallaix, maire de la ville nordiste. "Son cœur s’est remis à battre". C'est alors que "juste avant" de l'envoyer à la morgue, "le médecin ausculte le garçon et trouve que la température corporelle est remontée d'un cran. Et là le bébé rouvre les yeux", a poursuivi le maire, précisant qu'il avait été "placé sous surveillance très rapprochée et placé dans des coussins de chaleur qui aide le corps à retrouver une température normale". "C'est un truc de fou", a raconté un proche de la famille à La Voix du Nord. "Son cœur s'est remis à battre quand le monsieur de la morgue a rouvert le sac où était le petit. Puis ses yeux se sont rouverts". "Le bébé vient malheureusement de décéder. Le bébé avait alors été transporté à l'hôpital de Lille où il est mort. "Le bébé vient malheureusement de décéder. Je n'ai pas plus de renseignements", a déclaré lundi soir Laurent Degallaix, maire (UDI) de la ville nordiste. "La prudence était de mise", a-t-il ajouté, au sujet de ces retournements successifs de situation.