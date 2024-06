Mission de l’assemblée ou mission de propagande ? Le Tapura dénonce le déplacement de l’élue Tavini Marielle Kohumoetini aux Marquises et demande des explications à Anthony Géros sur la prise en charge de ce déplacement.

L’élue Tavini Marielle Kohumoetini, représentante de l’assemblée au sein du conseil d’établissement du collège de Hakahau qui se réunit mercredi, s’est rendue ce lundi aux Marquises. Elle se montre dans l’avion sur la page Facebook du Tavini Huira’atira No te Enua Enana, propagande électorale en main.

Le président du Tapura Édouard Fritch a immédiatement envoyé une lettre au président de l’assemblée Anthony Géros, pour lui demander si ce déplacement était pris en charge par l’assemblée. « À cinq jours du premier tour des élections législatives » et « à quelques semaines à peine de l’organisation par vos soins, au sein de notre institution, d’un colloque sur la déontologie parlementaire et alors que le financement des campagnes électorales est strictement encadré par la loi et que l’utilisation des moyens publics au profit des actions de propagande politique est prohibée, nous sommes surpris que notre collègue Marielle Kohumoetini profite d’un déplacement pris en charge par l’assemblée pour faire campagne pour l’un de vos candidats et qu’elle s’en vante sur les réseaux sociaux. »

Les accusations de financement de campagnes sur les deniers publics sont un grand classique des rendez-vous électoraux, quel que soit le bord politique au pouvoir.