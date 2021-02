Familipsy lance une nouvelle plateforme internet, Familipsy Academy, conçue comme un espace de formation, de conseils et d’accompagnement pour plus d’harmonie dans la vie familiale. On y trouve à la fois des tutoriels, des conférences, des modules de formation, et des possibilités de consultations à distance.

« Un aboutissement », c’est ainsi que Nathalie Colin-Fagotin, qui avait fondé Familipsy il y a 4 ans (elle avait été récompensée par un prix pour l’innovation numérique en 2017), décrit la nouvelle plateforme Internet qu’elle propose désormais aux familles. Et qui arrive à point, alors que les usages d’Internet s’étendent de plus en plus.

Aujourd’hui plus d’une soixantaine de sujets sont abordés sur la plateforme, actualisés et complétés tous les mois, sous différents formats – tutoriels, conférences, ateliers d’e-learning. De la communication dans le couple à la crise d’adolescence, en passant par l’utilisation abusive des écrans, et bientôt l’autisme, les traumas de l’enfance et la résilience, ou encore la psycho-généalogie.

Autre possibilité sur ce nouvel outil, la consultation de professionnels, dont certains en métropole, afin de proposer une plus grande amplitude horaire. « Il est possible par exemple pour des parents qui travaillent, qui seraient disponibles uniquement à partir de 20 heures, d’accéder à des services d’accompagnement sur des horaires tardifs, puisque ça correspond à des horaires matinaux en métropole », dit Nathalie Colin-Fagotin, qui assure que la qualité de la prise en charge est aujourd’hui aussi bonne à distance qu’en présentiel, et que la téléconsultation psy présente en outre l’avantage de la discrétion pour les personnes qui ont des difficultés à être en face à face.

Si la psychologie obéit à des règles universelles, Nathalie Colin-Fagotin reconnaît que « la culture qui imprègne le quotidien d’une famille va jouer sur les difficultés et la manière dont se nouent les relations. » Familles élargies plutôt que nucléaires, particularités du fa’a’amu, et recours assez large aux châtiments corporels font partie des différences dont les intervenants devront être conscients. Mais avec près de 20 ans de pratique au fenua, elle note des évolutions favorables, notamment sur ce dernier point : « Il y a une prise de conscience qu’effectivement, il faut pouvoir changer ces méthodes éducatives brutales, parce qu’elles ont de conséquences sur l’enfant. Mais il y a encore des représentations tenaces. »

« La prise de conscience a été plus tardive ici, mais la jeune génération qui en a été victime est dans un clair désir de changement, » conclut la psychologue.