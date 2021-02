Ce vendredi, le calendrier lunaire entre dans l’année du « Buffle de métal ». Un nouvel an sans célébrations publiques, mais pour lequel le temple Kanti est tout de même sollicité. Son gardien, Richard Chenoux a préféré suspendre la consultation des oracles par précaution sanitaire. Seuls les rituels n’impliquant pas de contacts physiques sont maintenus.

À moins d’une semaine du Nouvel An chinois, l’ambiance est au plus calme au temple Kanti de Mamao. « Les gens terminent les remerciements des protections de l’année du Rat, et en ces derniers jours nous sommes en nettoyage de printemps » explique Richard Chenoux, le gardien du temple. Le calme avant la tempête dans une année habituelle. Dès la veille du nouvel an, célébré cette année le vendredi 12 février, beaucoup d’habitués se pressent au temple pour lancer les rituels pour connaître et influer sur leur bonne ou mauvaise fortune. « Mais cette année est très particulière », rappelle le responsable.

Dès la fin novembre, l’association Si Ni Tong avait annoncé l’annulation des festivités publiques liées à cette année du Buffle. Et au temple, on s’inscrit aussi dans cet esprit de précaution. Pour éviter de recevoir « trop de monde », les consultations d’oracle et les divinations ont été suspendues, comme l’écrit La Dépêche. Seules les cérémonies de « protection », qui « demandent beaucoup moins de rapprochement physique », sont maintenues. « C’est moi qui les fait, devant les statues de Bouddha et de Kanti, avec les personnes qui resteront assez distanciées » reprend Richard Chenoux qui appelle à prier davantage à la maison pour « que les choses reviennent à la normale rapidement ». La croyance n’empêche pas la confiance : « Nous, on fait confiance aux médecins, à la science, on espère que ça va mieux se passer grâce aux vaccins », pointe le gardien.

Année « particulière » pour les Buffles, Chiens, Dragons et Chèvres

Parmi ceux qui demanderont, depuis chez eux ou au temple, une protection cette année, on trouvera bien sûr les personnes nées sous le signe du Buffle. « Les Chinois pensent que quand c’est son année, on n’est pas forcément chanceux, et donc il faut se faire assez discret », explique Richard Chenoux. Même « année particulière » pour les Chiens, Dragons et Chèvres, alors que ceux qui sont nés dans une année du Rat peuvent s’attendre à des mois « normalement plus chanceux ». « Mais tout ça c’est l’horoscope, c’est juste une façon d’interpréter. Chacun en fonction de ce qu’il a en lui, en fonction de ses bonnes actions, peut changer le cours de son année ».

Dans l’astrologie chinoise, l’année du Buffle est celle du labeur et de la discipline récompensée. « C’est une année qui nous demande beaucoup de travail, beaucoup d’effort. Ceux qui auront semé, qui auront bossé auront des fruits assez positifs dans la fin de l’année ». À chacun, donc, de « fournir beaucoup d’efforts ». « Et surtout de faire attention à sa santé », ajoute le gardien du temple.