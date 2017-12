Etude épidémiologique pour les vétérans du nucléaire

Selon le blog Ligne de Défense, le ministère des Armées va lancer une étude épidémiologique sur plus de 21 000 vétérans ayant travaillés entre 1966 et 1996 au centre d’expérimentation du Pacifique.

Le ministère des Armées va lancer une étude épidémiologique portant sur toutes les personnes qui ont travaillé à Moruroa entre 1966 et 1996 et qui ont bénéficié d’une surveillance dosimétrique. L’information a été révélée par le blog Ligne de Défense, hébergé par le quotidien Ouest France. L’objectif de cette étude est d’actualiser tout d’abord les deux précédentes études menées sur la période 1966-2008 pour la mortalité et 2003-2008 pour la morbidité. La première étude de mortalité a pu identifier 5 508 personnes décédées avant le 31 décembre 2008. Il reste 21 047 personnes pour lesquelles une actualisation des données et l’analyse des résultats est demandée. Il s’agit aussi « d’évaluer au mieux le risque sanitaire présenté par les vétérans ».