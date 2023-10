« Exploration(s) » : Quatre artistes polynésiens exposent à Paris

Quatre artistes du fenua, actuellement en résidence à la Cité internationale des Arts à Paris, exposent du 13 au 20 octobre à la Délégation de la Polynésie française. La présentation des artistes avec notre partenaire Outremers360.

Avis aux polynésiens et autres amoureux du fenua résidant en région parisienne : Evrard Chaussoy, Orama Nigou, Jonathan Mencarelli et Vahaeinui Doom exposent à partir de ce vendredi à la Délégation de la Polynésie française, dans le 5e arrondissement de la Capitale. Actuellement en résidence à la Cité internationale des Arts, avec la photographe et réalisatrice Marie-Hélène Villierme, les quatre artistes présenteront leurs œuvres originales (installation, peinture, performance et sculpture), sous le thème « Exploration(s) ».

Originaire de Raiatea, Orama Nigou est artiste designer passionnée par le textile, en particulier la plume. Elle explore des matériaux étonnants et valorise le patrimoine culturel polynésien à travers ses créations et performances artistiques. Originaire de Raiatea également, Evrard Chaussoy est un artiste peintre autodidacte qui explore la vie quotidienne des Polynésiens et les contrastes entre tradition et modernité. Ses œuvres réalistes mêlent des aplats de couleurs audacieux et des contrastes de lumière pour révéler la beauté d’un monde qu’on ne veut pas voir disparaître.

« Mon travail en peinture s’émancipe du figuratif pour une forme plus conceptuelle et surtout plus engagée. Je pars d’un procédé technique ancestral polynésien pour finir sur une liberté gestuelle plus contemporaine. J’explore sur toile les méthodes traditionnelles de peinture sur paréo, faites d’estampe à partir de gravure sur bois, pour ensuite altérer, effacer ou recouvrir ces empreintes, ne laissant subsister qu’une trace. Je réinterprète les formes des arts premiers polynésiens, les déconstruis progressivement, pour n’en laisser que le témoignage d’une existence passée. Au cœur de ma démarche, la notion de culture s’entrelace étroitement avec celle de la nature. Ces notions sont menacées par un monde en constante mutation. Ainsi, mes créations s’ancrent dans une temporalité à la fois passée et présente, invitant l’observateur à s’interroger sur leur devenir et sur le rôle qu’il peut jouer dans ce monde en évolution perpétuelle ».

De son côté, Jonathan Mencarelli est sculpteur spécialisé dans la taille directe sur pierre. Cet artiste travaille principalement le basalte et la phonolite sur Moorea. Ses créations résultent d’une réflexion sur le patrimoine culturel polynésien et son interprétation contemporaine. Enfin Vahaieinui Doom dit Vashee est originaire des Australes. Cet illustrateur et peintre s’inspire fortement de la mythologie mā’ohi. Son style mélange les influences du manga et de l’art pictural ancestral polynésien.

L’exposition sera ouverte au public du vendredi 13 au vendredi 20 octobre, de 9h à 17h30, à l’exception du dimanche. Elle se visite librement dans les locaux de la Délégation de la Polynésie française, situés au 28 boulevard Saint-Germain.