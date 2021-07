Exposition A Tomo Mai : l’art au secours des victimes de violences

Elles ne savaient pas qu’Emmanuel Macron allait annoncer la subvention de 84 millions à l’extension du centre Pu O Te Hau : Chantal Galenon et le Conseil des femmes qui portent ce projet ont fêté la bonne nouvelle mercredi soir à Ava Uta, la résidence du Comsup’ et de son épouse, marraine du Conseil des femmes. Celle-ci a ouvert sa maison à une exposition caritative, A Tomo Mai, dont les bénéfices seront reversés au projet.

La présidente du conseil des femmes, Chantal Galenon, n’en a pas cru ses oreilles en entendant le Président de la République annoncer, mardi soir, que l’État apporterait une subvention de 84 millions au projet d’extension du centre Pu O Te Hau qui accueille les femmes et les enfants victimes de violences.

Mercredi soir, les membres du conseil des femmes étaient à la résidence du Comsup, ouverte au public pour la première fois en 60 ans, pour l’exposition artistique dont une partie des bénéfices sera reversée au projet. C’est grâce à Katai Rey, l’épouse de l’amiral et marraine 2021 du Conseil des femmes, que cet événement inédit a pu se tenir. « L’amiral a été emporté par sa belle énergie, parce que je peux vous dire que Katai, c’est quelque chose », disait Chantal Galenon aux invités, parmi lesquels le haut-commissaire Dominique Sorain, le président de l’assemblée Gaston Tong Sang, le vice-président Tearii Alpha ou encore le député Moetai Brotherson et Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021. La soirée a été un succès, et la majorité des œuvres a été vendue.

« Aujourd’hui elles étaient tellement contentes, dit Chantal Galenon à propos des femmes du centre Pu O Te Hau, j’ai eu même des mamans qui ont pleuré. » Les mères et les enfants, ainsi que le personnel du centre, viendront voir l’exposition avant qu’elle ne se déplace à la galerie Winkler.

La première pierre du futur centre a été posée en mars dernier. Rappelons que le Pays apporte aussi son concours, avec l’apport d’un terrain de 2 000 m2 et une subvention de 60 millions. Mais il reste encore 60 millions à trouver pour boucler le budget. Le Conseil des Femmes dispose de 20 millions en fonds propres, et le reste sera réuni grâce à du sponsoring privé : plusieurs grandes entreprises ont déjà pris contact avec Chantal Galenon. Certains de leurs dirigeants étaient présents, et Chantal Galenon

Vous aussi, aidez les femmes de Pu O Te Hau Le Pays et l’État assurent les deux-tiers du coût du projet, mais les 18 associations qui composent le Conseil des femmes appellent toujours à la générosité privée. Il est possible d’envoyer des dons à l’agence Socredo de Pirae : RIB 1749 00005 73766200023 27 Pour tout renseignement : 40 43 22 25 ou [email protected]