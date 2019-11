Extension des aides au numérique

Le gouvernement souhaite augmenter le plafond de l’aide à la connexion des entreprises, et élargir les catégories de bénéficiaires du dispositif d’aide au digital. Aussi, il a été présenté au conseil des ministres le dispositif d’aide à l’inclusion digitale destiné aux associations.

Deux projets de loi du Pays et de délibérations portant modifications des dispositifs d’Aide au Digital (DAD) et d’Aide à la Connexion Internet (ACI) ont été présentés mercredi au conseil des ministres, avant transmission au Cesec.

L’aide à la connexion des entreprises finance le raccordement, l’installation et l’accès à Internet. La modification permettra l’augmentation du plafond jusqu’à 300 000 Fcfp et ouvrira le financement à l’achat de matériel informatique pour les entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur ou égal à 20 millions de Fcfp.

Le dispositif d’aide au digital est lui destiné aux startups et aux entreprises en transition digitale. Il s’agit d’élargir la catégorie des bénéficiaires en incluant toutes les entreprises de moins de 20 salariés.

La création du dispositif d’Aide à l’Inclusion Digitale (AID) a également été présentée. Cette aide « permettra à des associations, à but non lucratif, immatriculées en Polynésie française depuis un minimum de 3 ans, oeuvrant dans les domaines de l’insertion à l’emploi, de la cohésion sociale et de la santé, disposant de locaux fixes et présentant un projet d’inclusion numérique, de bénéficier d’un soutien financier en équipements informatiques et en connexion à Internet ».