Faa’a monte un groupement pour candidater à la concession de l’aéroport de Tahiti

La commune de Faa’a se pose en leader d’un Groupement d’intérêt public (GIP) pour candidater à la reprise de la concession aéroportuaire de Tahiti-Faa’a. D’autres communes y seraient associées, ainsi que des partenaires privés qui restent non identifiés. Ce qui porte à trois, avec Vinci Airports et Egis, le nombre de candidats à cette concession de 40 ans.

Un communiqué diffusé ce matin annonce la création d’un groupement d’intérêt public nommé Motu Tahiri et présidé par Vetea Sandford qui fait partie de l’équipe municipale de Faa’a, qui entend poser sa candidature à la reprise de la concession du seul aéroport international de Polynésie, créé à la onzième heure vendredi dernier, dont la commune de Faa’a détient 51%. Et c’est tout ce que l’on sait. 39% sont réservés aux « autres communes de Tahiti et Moorea », dont aucune n’est nommée, et 10% pour des « partenaires privés stratégiques apportant soutien et expertise financière », là encore non identifiés.

C’est à la demande de ce groupement que la Direction générale de l’’Aviation civile a reporté la date de dépôt des dossiers, prévue aujourd’hui, au 4 février prochain. « Un report pour permettre la mobilisation des communes », indique le communiqué. Les deux autres candidats sont Vinci Airports et Egis, associé cette fois à la CCISM.

