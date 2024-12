Encore un report dans le dossier de la concession de Tahiti-Faa’a

Un feuilleton de 16 ans pour l’attribution de la concession Attribuée en 2010 à Egis pour une durée de 30 ans, la concession avait été attaquée dès 2011 par la commune de Faa’a, pour défaut de publicité lors de la passation du marché, et finalement annulée en 2018. Remise en jeu en novembre 2019, cette fois pour une durée de 40 ans, la concession est de nouveau attribuée à Egis en septembre 2021. Et de nouveau attaquée, cette fois par l’un des candidats évincés, le groupement TI’A mené par la CCISM, puis annulée par le tribunal administratif dont la décision est ensuite confirmée par le Conseil d’État. La DGAC choisit alors d’attribuer la concession au candidat arrivé en 2e position, Vinci Airports. Egis et TI’A déposent alors de nouveaux recours, avant que l’État ne se décide finalement à reprendre la procédure d’attribution depuis le début. On est alors en juin 2023. La Direction générale de l’Aviation civile a ensuite mitonné à feu doux son nouvel appel d’offres, finalement lancé en septembre dernier, promettant de tirer les enseignements du feuilleton judiciaire et prenant l’avis du Pays qui doit détenir, comme précédemment, 49% du capital de la future société de gestion de l’aéroport, et qui souhaitait avoir son mot à dire sur le cahier des charges. L’aéroport de Tahiti-Faa’a, vieux de 63 ans, a accueilli en 2023 1 710 000 passagers. Le prochain concessionnaire devra « proposer et s’engager dès le démarrage de la concession sur un programme de travaux de rénovation et d’amélioration ».